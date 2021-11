Le guide des cadeaux de vacances de Mindy Kaling prend en charge les petites entreprises sur Amazon

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Il n’y a pas de meilleur moment pour magasiner que le présent, d’autant plus que les vacances seront là avant que nous le sachions. Si vous vous êtes creusé la tête en essayant de trouver des idées de cadeaux uniques, tournez-vous simplement vers Mindy Kaling collection Amazon organisée. Elle a travaillé avec six artisans uniques du monde entier pour choisir les articles, dont certains ont été co-conçus elle-même, notamment un ensemble de planches à fromages et un vase en porcelaine.

L’actrice / scénariste est passionnée par le soutien aux petites entreprises et Amazon Handmade est l’endroit idéal pour acheter leurs produits. Amazon Handmade offre toute la commodité que nous aimons lorsque nous achetons sur Amazon et constitue un moyen facile d’accéder et de soutenir les petites entreprises. Continuez à faire défiler pour voir les choix incontournables de Mindy, y compris des articles pour la maison, des accessoires de voyage et des produits de beauté.