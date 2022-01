Le guide des fans de la NFL périmé pour l’enracinement des éliminatoires de l’AFC

La saison régulière de la NFL 2021 est terminée. La route vers le Super Bowl 56 est désormais pavée des espoirs et des objectifs des 18 équipes qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires cet hiver.

Cela laisse 14 équipes, sept de l’AFC et sept de la NFC, pour concourir pour les deux places disponibles dans le plus gros match de l’année. Ce qui, grâce à la fin d’une année parfois imprévisible, pourrait être une confrontation entre les Raiders de Las Vegas et les Eagles de Philadelphie.

C’est une phrase qui a (un peu) du sens si vous avez fait attention cette saison, mais peut-être que vous ne l’avez pas fait. Peut-être avez-vous examiné une saison de 17 matchs et un terrain de séries éliminatoires de 14 équipes et décidé de ne pas participer à celui-ci jusqu’aux séries éliminatoires. Peut-être avez-vous investi tous vos week-ends d’automne à disséquer et à vous pencher sur le football de l’État du Montana le samedi et à cuisiner du chili le dimanche. Peut-être avez-vous décidé de ne pas trop vous investir dans tout cela jusqu’à ce que vous sachiez qui avait une chance réelle de jouer le dimanche du Super Bowl.

Ce guide est pour vous.

Voici une ventilation rapide et facile de chaque équipe du côté AFC du support et pourquoi vous devriez – et ne devriez pas – leur apporter votre soutien. J’ai même inclus quelques points de discussion pour aider à dissimuler le fait que vous n’avez rien regardé de plus que quelques clips de SportsCenter dans un bar d’aéroport en commandant un Sam Adams à 18 $ pendant les vacances.

Parlons-en. Les cotes pour le titre de la conférence proviennent de Tipico.

1 Titans du Tennessee (12-5)



Cotes du titre AFC: +320

L’étoile la plus facile à enraciner: Derrick Henri. Henry se précipitait vers une autre saison potentielle de 2 000 verges au sol avant qu’une blessure au pied ne lui coûte les neuf derniers matchs de l’année. Il a tout de même réussi à se classer neuvième de la ligue pour les verges au sol. Il est sur le point de faire son retour dans la ronde divisionnaire des séries éliminatoires, utilisant la semaine de congé à venir des Titans pour devenir un peu plus fort – et plus effrayant pour les défenses adverses à affronter.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Les Titans continuent de gagner, même après que les blessures aient décimé leur attaque. Ils ont battu des équipes en séries éliminatoires les jours où Jeremy McNichols était leur meilleur rusher et dans les créneaux horaires lorsque le quart-arrière Ryan Tannehill a lancé pour moins de 150 verges. Le Tennessee a déjà remporté des victoires en saison régulière sur ses deux plus grandes menaces sur la voie d’un titre AFC : les Chiefs et les Bills.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Le Tennessee est susceptible de s’effondrer à des moments aléatoires. Les Jets de New York et les Texans de Houston se sont combinés pour remporter huit matchs en 2021 et 25% de ces victoires ont été remportées contre les Titans. Henry n’a pas joué de match depuis Halloween et a récolté en moyenne moins de trois verges par course lors de ses deux derniers matchs avant de se blesser. La défense du Tennessee implose parfois, accordant plus de 30 points à cinq reprises en saison régulière.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « La capacité de Mike Vrabel à prospérer avec une première attaque dans une NFL riche en passes a fait de lui mon choix d’entraîneur de l’année. »

2 chefs de Kansas City (12-5)



Cotes du titre AFC: +175

L’étoile la plus facile à enraciner: Patrick Mahomes. Le MVP 2018 a connu la pire saison régulière de sa carrière et a toujours fourni le moteur d’une équipe à 12 victoires. Au cours de ses cinq derniers matchs, il a enregistré un ratio de touchés/interceptions de 12:1. Il est toujours le gars capable de faire des choses comme ça…

[largeurdelavidéo= »800″hauteur= »452″mp4= »https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2022/01/MahomesScrambleTDmp4″%5D%5B/video%5D[videowidth=”800″height=”452″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2022/01/MahomesScrambleTDmp4″%5D%5B/video%5D

régulièrement. Tant que vous pouvez regarder au-delà de son frère doofus et du bœuf de State Farm avec Shreddy Betty, c’est un gars plutôt sympathique.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Ils l’ont fait au cours des deux dernières années et cette équipe est en grande partie la même qu’elle l’était ces deux dernières années. Kansas City a commencé la saison avec une fiche de 3-4 et l’a terminée à 12-5, ce qui est une préoccupation pour tout le monde dans la ligue. Une défense qui ressemblait à son talon d’Achille en septembre a accordé 10 points ou moins à cinq reprises lors des neuf derniers matchs du club. Mahomes reste le quart-arrière, ce que la plupart des experts en football considèrent comme une bonne chose.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Kansas City avait l’air plus mortel en 2021 qu’il ne l’a jamais été depuis que Mahomes est devenu MVP. Les Chiefs ont beaucoup investi dans leur ligne offensive, mais leur QB a eu moins de temps à consacrer cet automne qu’à tout autre moment de sa carrière. Leur défense se classe au 24e rang de la ligue et est particulièrement vulnérable aux gros jeux de passes en aval.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « Le grand pari des Chiefs était de remanier sa ligne offensive après avoir été battu par les Buccaneers lors du Super Bowl de l’année dernière. »

3 billets de bison (11-6)



Cotes du titre AFC: +330

L’étoile la plus facile à enraciner: Josh Allen. Allen a porté les bannières de l’Université du Wyoming et du Reedley College avec lui dans la NFL. Après deux saisons éprouvantes, il a réduit son propre potentiel pour devenir un candidat MVP. Il a marqué plus de points de football Fantasy en 2021 que quiconque à l’exception de Cooper Kupp et a embrassé l’ouest de New York plus durement que n’importe quelle star locale depuis Marshawn Lynch.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Allen est un quart-arrière dynamique à double menace qui a couru plus de verges par course (6,3) que quiconque dans la ligue. La défense derrière lui a terminé en 2021 au premier rang de la NFL et est particulièrement avare contre la passe – Mahomes a eu besoin de 54 passes pour seulement 272 verges et une paire d’interceptions lorsque Buffalo a battu Kansas City sur la route au cours de la semaine 5.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Allen a tranquillement régressé en 2021 – sa note de passeur est en baisse de 17 points par rapport à sa percée en 2020. Les Bills ne sont que 2-4 contre des équipes dans le champ des séries éliminatoires de cette année. Si le jeu de course de Buffalo ne se présente pas, les choses tournent mal; les Bills ont une fiche de 0-4 lorsqu’ils ne parviennent pas à courir sur au moins 100 verges cette saison.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « La perte de Tre’Davious White est préoccupante, mais l’équipe secondaire de Buffalo s’est ralliée pour arrêter les passes de ses adversaires même sans son demi de coin vedette. »

4 Bengals de Cincinnati (10-7)



Cotes du titre AFC: +750

L’étoile la plus facile à enraciner: C’est soit Joe Burrow, qui ressemble à ça après de grosses victoires :

Ou Ja’Marr Chase, qui fait des choses comme ça régulièrement :

[largeurdelavidéo= »800″hauteur= »452″mp4= »https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2022/01/ChaseChasemp4″%5D%5B/video%5D[videowidth=”800″height=”452″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2022/01/ChaseChasemp4″%5D%5B/video%5D

Burrow a réussi 34 passes de touché cette saison. 13 sont allés à Chase. Presque tous étaient géniaux.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Burrow a embrassé son potentiel et a montré que son trophée Heisman 2019 insensé et que la saison victorieuse du championnat national à LSU n’était pas un hasard. Il est vraiment très bon sous pression :

Il est flanqué d’une défense améliorée qui s’est révélée importante dans des situations difficiles – par exemple, lors de la semaine 17, lorsqu’elle a limité les Chiefs à seulement trois points en deuxième mi-temps dans une victoire de 34-31.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Cette défense est responsable de certains puants et ne se classe que 24e contre la passe en 2021. Le reste de la liste est rempli de joueurs faisant leurs débuts en séries éliminatoires de la NFL. L’entraîneur-chef Zac Taylor propose parfois des plans de match entièrement idiots qui mènent au désastre.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « Les Bengals ont le jeu de passes pour s’accrocher à n’importe qui, mais une ligne offensive débordée et une dépendance excessive préjudiciable au jeu de course pourraient être leur perte. »

5 Raiders de Las Vegas (10-7)



Cotes du titre AFC: +2000

L’étoile la plus facile à enraciner: Derek Carr. La dernière fois que le quart-arrière vétéran a mené les Raiders aux séries éliminatoires, il a été remplacé par Connor Cook grâce à une jambe cassée. Maintenant, il a la chance de mener Las Vegas à sa première victoire en séries éliminatoires en 19 ans et de montrer au monde à quel point il est vraiment précieux.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Les Raiders se présentent dans des matchs serrés : ils ont une fiche de 7-2 dans les matchs décidés par six points ou moins cette saison et 4-0 en prolongation. Carr joue avec une énorme puce sur son épaule dans ce qui sera le premier match éliminatoire d’une carrière de huit ans et a déjà six disques gagnants en 2021. Maxx Crosby est un rusher de passes de démolition et le secondaire est, par Las Les standards de Vegas, les meilleurs depuis plus d’une décennie.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Carr a atteint un sommet en carrière en interceptions et a échappé 13 fois cette saison, un peu comme le Daniel Jones d’un homme riche. La défense contre la passe des Raiders a été un problème par rapport au reste de la ligue (comme c’est la tradition) et la défense de l’équipe n’a pas dépassé le 20e rang de la NFL en 15 ans. Le manque de large récepteur/profondeur étroite de Las Vegas pourrait être un problème dans un jeu de retour.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « Les Raiders sont la première équipe depuis plus de 60 ans à se qualifier pour les séries éliminatoires malgré la perte d’un entraîneur-chef au milieu de la saison. »

6 Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-7)



Cotes du titre AFC: +900

L’étoile la plus facile à enraciner: Kendrick Bourne. Bourne a été enterré sous une avalanche de grosses signatures d’agents libres au printemps dernier, mais est devenu l’un des membres les plus précieux de l’offensive Patriot grâce à sa capacité à transformer des passes courtes en gains longs :

Il est également arrivé en Nouvelle-Angleterre et a immédiatement commencé à faire du travail caritatif, ce qui n’a fait que renforcer sa légende en tant que patriote.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Leur défensive a accordé moins de points cette saison que quiconque sauf les Bills. Un jeu de course puissant a complété une saison meilleure que prévu de la recrue Mac Jones. Bill Belichick, huit fois vainqueur du Super Bowl, reste entraîneur-chef.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Jones s’est évanoui sur le tronçon alors que les défenses se sont adaptées à son style de jeu peu risqué. Les choses s’effondrent si le jeu de course ne fonctionne pas (2-5 en se précipitant pour 125 mètres ou moins). Les Patriots ont soutenu les séries éliminatoires sur une séquence de 1 à 3, marquée par plusieurs déficits précoces à deux chiffres.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « Jouer sur la route peut être une bénédiction déguisée pour Mac Jones. Il est allé 6-2 dans les matchs à l’extérieur mais seulement 4-5 au Gillette Stadium.

7 Steelers de Pittsburgh (9-7-1)



Cotes du titre AFC: +3000

L’étoile la plus facile à enraciner: TJ Watt. Le nombre record de 22,5 sacs du phénomène qui précipite les passes fera de lui le deuxième frère Watt à remporter le titre de joueur défensif de l’année de la ligue. Il a eu 4,5 sacs de plus que les Falcons d’Atlanta durant toute la saison.

Raison pour laquelle ils peuvent se rendre au Super Bowl: Ils ne le feront pas.

Raison pour laquelle ils n’iront pas au Super Bowl: Ben Roethlisberger a 39 ans mais ne semble pas un jour au-dessus de 56. Son incapacité à lancer vers le bas signifie que l’offensive dépend en grande partie de Najee Harris, qui n’a en moyenne que 3,9 verges par course derrière la ligne offensive déficiente de son équipe. Watt mène une ruée vers les passes en plein essor, mais la défense contre la course de Pittsburgh a cédé le pire 5,0 verges par course en 2021.

Ce que vous pouvez dire pour avoir l’air intelligent si vous regardez avec des amis: « La force décroissante du bras de Ben Roethlisberger rappelle les dernières saisons de Drew Brees à la Nouvelle-Orléans, mais beaucoup plus inconfortable à regarder. »

