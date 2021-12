Le guide des Lakers pour effectuer des transferts et des transferts cette saison

Les Anges Lakers Ils sont dans un début de saison « inattendu », car sur le papier à ce stade de la saison « au moins » ils devraient figurer parmi les premières places de la Conférence Ouest, mais avec un bilan de 12 – 12 et une épidémie de blessures. plus d’absences dues aux protocoles sanitaires, la direction des Lakers envisagerait d’améliorer l’effectif avant le début des playoffs.

Avant de commencer avec les candidats, nous vous présenterons ci-dessous le calendrier ou les dates clés pour que les Lakers aient envie de bouger :

15 décembre: 10 des 11 agents libres que les Lakers ont signés cette intersaison deviennent éligibles au commerce. Ces joueurs sont : Deandre Jordan, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Malik Monk, Kent Bazemore, Dwight Howard, Austin Reaves et Kendrick Nunn.

17 décembre: Avery Bradley devient éligible au transfert car 60 jours se sont écoulés depuis qu’il a été réclamé sans exemption.

7 janvier: Le contrat d’Avery Bradley devient garanti, s’il est coupé avant la date, les Lakers récupéreront le montant restant de son contrat.

15 janvier: Talen Horton Tucker devient éligible pour être échangé. Contrairement à 10 des 11 agents libres signés par les Lakers, Talen a été signé avec Bird Rights, ce qui lui a permis de gagner plus que les contrats minimum.

10 février: La période de transfert arrive à son terme.

1 marsTout joueur qui veut être coupé pour être signé par une équipe (généralement pour les séries éliminatoires) doit être coupé jusqu’à ce jour.

Les Lakers accordent le cinquième plus grand nombre de points (24,3) et le quatrième plus grand nombre de passes décisives (9,1) par match aux meneurs adverses dans l’ensemble du basket-ball. La direction s’attendait à ce que Horton-Tucker soit le principal défenseur du périmètre des Lakers cette saison, mais il est toujours une recrue en ce qui concerne la navigation sur les écrans. Bradley est tombé d’une falaise depuis sa saison régulière 2019-2020, et même s’il peut appuyer sur le ballon, il est un défenseur adjoint pratiquement inexistant. Austin Reaves a montré un certain potentiel, mais il n’est tout simplement pas assez volumineux pour empêcher les meilleurs gardiens de tirer hors du panier.

En conséquence, les Lakers se concentreraient principalement sur l’amélioration dans le domaine défensif et certains des joueurs candidats à être supprimés et répondant aux caractéristiques d’un joueur que les Lakers veulent sont :

Gary Harris (Orlando Magic) Torrey Craig (Indiana Pacers) Danuel House Jr (Houston Rockets) Maurice Harkless (Sacramento Kings) Garrett Temple (New Orleans Pelicans) Thaddeus Young (San Antonio Spurs) James Ennis (Free Agent)

FAIT: Il convient de noter que les Lakers en transférant Marc Gasol et en ne recevant pas de salaire remboursé, ont créé une exception salariale de 2 692 991 millions de dollars qui peut être utilisée pour acquérir n’importe quel joueur avec un contrat minimum ou de ce montant auprès de n’importe quelle équipe.

Les joueurs les plus susceptibles d’être échangés par les Lakers sont Kendrick Nunn et Talen Horton Tucker qui, combinés en salaire, font un total de 14 millions. Si nous supposons que l’équipe comprend 1 ou 2 contrats minimum, le montant peut s’élever à 16 – 17 millions disponibles pour le transfert.

Derrick White (San Antonio Spurs) Myles Turnes (Indiana Pacers) Robert Covington (Portland Trail Blazers) Josh Hart (New Orleans Pelicans) Justin Holliday (Indiana Pacers) Terrence Ross (Orlando Magic)

Ce sont les joueurs qui ont le plus de « chances » d’être disponibles pour les transferts et les Lakers parviennent à faire un changement pour eux.