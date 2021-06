Le guide du millénaire sur l’argent et la carrière

L’argent joue un rôle crucial dans différents aspects de la vie et de la prise de décision.

Nous travaillons pour un chèque de paie. Nous travaillons pour payer les factures. Nous travaillons pour financer un projet passion. Nous travaillons pour épargner suffisamment et prendre une retraite anticipée. Nous réfléchissons beaucoup à combien d’argent un emploi ou un cheminement de carrière nous permet de gagner.

De toute évidence, l’argent joue un rôle crucial dans différents aspects de la vie et de la prise de décision. L’enquête Millennial 2020 de Deloitte a révélé que près de 50 % des millennials et de la génération Z en Inde pensaient que leurs finances quotidiennes contribuaient beaucoup à leur sentiment de stress.

Voici quelques réponses aux principales questions que se posent les milléniaux sur la relation entre l’argent et leur carrière :

Choisirez-vous un travail avec plus d’argent et moins de bonheur ou plus de satisfaction et moins d’argent ?

C’est une telle énigme. On ne peut s’empêcher de tenir Bollywood et la fiction littéraire responsables de la définition d’attentes irréalistes en matière de vie adulte. L’héroïne est presque toujours belle, intelligente, vivant dans la grande ville, se débattant dans un bel appartement. Elle sort tous les soirs, mange dans les endroits les plus chics et finit par tomber accidentellement sur l’amour de sa vie. Ce que les films ne vous disent pas, c’est que rien de tout cela n’est exact. Le logement est cher, et le genre d’appartements que quelqu’un qui commence sa carrière peut s’offrir ne ressemble en rien à ceux que l’on voit dans les films.

Vous acceptez un travail que vous n’aimez peut-être pas à 100% parce que cela vous aide à payer les factures, et vous ne pouvez pas simplement suivre vos rêves parce que ces rêves ne paient toujours pas. Il s’agit de l’étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez et de ce que vous attendez de votre carrière. Il faut un peu d’expérimentation pour déterminer quelle est la bonne façon pour vous. L’argent peut aussi vous acheter de beaux vêtements, de belles vacances et ce bel appartement ! Peu importe si vous ne gagnez pas beaucoup d’argent lorsque vous débutez. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous finirez par gagner de l’argent et serez au même niveau que tout le monde.

Accepterez-vous une baisse de salaire pour un travail que vous voulez vraiment ?

«Est-ce un travail de rêve? Cela m’aidera-t-il à atteindre mon objectif final et à me mettre sur la carte en ce qui concerne ma carrière ? » Si la réponse à tout ce qui précède est oui, alors vous devriez prendre la réduction de salaire. Considérez-le comme un problème à court terme. Si le travail vous donne tout ce que vous voulez, vous êtes plus susceptible de tout faire pour vous assurer que tout se passe bien.

Parlez toujours aux gens et obtenez une idée de ce à quoi ressemblent les échelles salariales, si elles correspondent ou non aux normes de l’industrie, puis prenez un appel. Prendre une baisse de salaire pour quelque chose que vous voulez n’est pas mauvais, tant que vous n’êtes pas lésé.

Connaissez-vous bien votre fiche de paie ?

La plupart d’entre nous sont très confus avec beaucoup de choses comme la section 80C, 80D et d’autres choses, mais grâce à Internet et à des amis avertis en matière financière, nous avons réussi à y donner un sens. En cas de confusion, n’hésitez pas à contacter les RH. Parlez-leur; posez toutes les questions que vous avez.

De quel salaire ai-je besoin pour « réussir » dans un métro ?

Il n’y a pas de bonne réponse à cela car cela dépend finalement du type de vie que vous voulez vivre et des choix que vous faites. Vous souhaitez partager un appartement ou vivre seul ? Voulez-vous trouver un endroit près de votre lieu de travail et économiser sur le trajet ou voulez-vous vivre dans la partie cool de la ville et dépenser pour le trajet ? Souhaitez-vous limiter le nombre de fois que vous commandez à l’intérieur ou au restaurant ou que vous vous contentez de suivre le courant ? Vos réponses à toutes ces petites décisions jouent un rôle dans la détermination du montant d’argent dont vous avez besoin pour survivre et vivre confortablement.

Armé de clarté sur certaines de vos questions courantes d’argent et de carrière, il est temps d’appliquer ces réponses pour prendre les décisions les mieux adaptées à vos besoins et pour façonner l’avenir que vous envisagez pour vous-même !

(Par Sujith Narayanan, PDG et cofondateur, Fi, une néobanque créée pour les professionnels)

