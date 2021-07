Le guide du repêchage de la NBA 2021 de The Ringer

Bienvenue dans le guide de draft NBA 2021 de The Ringer. À partir de maintenant et jusqu’à l’événement, ce sera la plaque tournante de tout ce que vous devez savoir. Il présente le Big Board de Kevin O’Connor, dans lequel il décompose en détail chacune des forces, faiblesses et comparaisons NBA les plus proches des meilleurs prospects. Et nous venons de dévoiler une section analysant les besoins les plus importants de chaque équipe. Si vous êtes curieux de connaître un aspect de cette classe, nous l’avons couvert.

Qui définira ce projet ? Quels joueurs pourraient grimper dans le classement dans les semaines et les mois à venir ? Et comment le repêchage de cette année pourrait-il avoir un impact sur l’avenir de la ligue? Découvrez-le en revenant ici tôt et souvent.

Avoir des compétences en dehors de ce à quoi on pourrait s’attendre peut faire la différence entre un bon conscrit et un excellent. C’est pourquoi cette année, State Farm parraine des compétences étonnamment grandes qui donnent à ces joueurs leur avantage concurrentiel. Avec State Farm, vous pouvez bénéficier du service personnalisé d’un agent local, le tout à un tarif étonnamment avantageux. Comme un bon voisin, State Farm est là.®