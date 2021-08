Le guide du vendeur pour l’automatisation du marketing du commerce électronique

Si vous êtes un vendeur en ligne, nous avons une bonne nouvelle : les achats en ligne ne ralentiront pas de sitôt. Selon Statista, il y a 4,28 billions de dollars américains dans l’industrie du commerce électronique, et il devrait atteindre 5,4 billions de dollars en 2022.

Avec cette augmentation de l’activité d’achat, l’automatisation du marketing du commerce électronique (EMA) est une évidence pour les vendeurs. EMA et son logiciel vous faciliteront la vie en vous permettant de consacrer plus de temps à des tâches hautement prioritaires telles que la promotion des relations avec les clients. Ainsi, au lieu d’essayer de terminer plus de travaux que vous ne pouvez en gérer chaque jour, laissez l’automatisation du marketing du commerce électronique en retirer quelques-uns de votre assiette et faire fonctionner sa magie.

Qu’est-ce que l’automatisation du marketing e-commerce ?

L’automatisation du marketing du commerce électronique est un logiciel qui assure le suivi des tâches, des processus et des campagnes pour aider votre entreprise à bien fonctionner. EMA met les publicités, les séquences d’e-mails, la gestion des prospects et le contenu des réseaux sociaux en pilote automatique. L’objectif de l’EMA est d’augmenter la productivité du travail et d’atteindre plus de clients avec peu ou pas d’effort.

Pourquoi investir dans l’automatisation du marketing e-commerce ?

S’il y a des tâches que vous savez pouvoir automatiser, pourquoi passer du temps à les faire manuellement si vous n’y êtes pas obligé ? En vous débarrassant des tâches fastidieuses, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur les domaines de haut niveau de votre entreprise qui ne peuvent pas être informatisés. En conséquence, vous développerez de meilleures relations avec les clients et améliorerez la rétention de votre personnel.

Vous gagnerez du temps et augmenterez la productivité

Il existe une grande variété d’outils d’automatisation du marketing de commerce électronique pour vous aider à gagner du temps à différentes étapes de la campagne.

Dites que vous vous préparez à sortir un nouveau toner pour votre gamme de soins de la peau entièrement naturels. Vous pourriez:

Utilisez l’outil plus tard pour programmer des publications Instagram à publier tous les jours avant le lancement du toner.Implémentez Mailchimp pour programmer des envois d’e-mails sur le nouveau produit à vos abonnés.Appliquez le centre de suivi de CallRail pour suivre chaque client nouveau et existant qui se présente à vous via sa boîte de réception singulière. Utilisez PushLast pour présenter les marchandises disponibles. Ce logiciel déplacera automatiquement les produits vers l’arrière de votre collection une fois qu’il sera épuisé. De cette façon, « épuisé » n’est pas la première chose que vos clients voient en lettres rouges tristes.

Une fois ces outils configurés, votre équipe de marketing e-commerce, qu’il s’agisse uniquement de vous ou de plusieurs personnes, peut se lever en sachant que l’EMA gère ses processus de base.

Vous satisfaire chaque client

Envoyer des e-mails d’anniversaire, de remerciement et de bienvenue à 10 clients semble gérable, n’est-ce pas ? Mais que se passe-t-il si chacun de ces 10 clients fait connaître votre véritable service client et vos produits fantastiques ? Vous pourriez compter 100 clients avant de vous en rendre compte. Vous devrez soit consacrer plus de temps à l’envoi manuel de messages personnalisés, soit embaucher et former quelqu’un pour effectuer la tâche à votre place.

Avec l’automatisation du marketing par e-mail, vous pouvez satisfaire tous vos clients, même si votre base augmente, sans étirer vos ressources. Les outils EMA puisent dans toutes les données de vos clients pour envoyer des messages personnalisés, qu’il s’agisse de célébrer un anniversaire, de reconnaître l’engagement ou de reconnaître la fidélité.

« L’automatisation du marketing du commerce électronique me permet de développer des relations plus profondes avec les clients à différentes étapes de leur parcours », explique le consultant en marketing Colin Little. « Vous pouvez proposer une messagerie automatisée spécifique aux nouveaux clients, aux gros consommateurs, aux acheteurs réguliers, etc., sans aucun travail manuel. »

3 logiciels EMA pour vous aider

L’époque du marketing par e-mail manuel, de la recherche client et du suivi de l’engagement est révolue. Au lieu de cela, il existe une gamme variée d’outils EMA pour gérer tous les aspects fastidieux des campagnes et vous donner plus de temps pour vous concentrer sur un travail de haut niveau.

Grâce à un logiciel d’automatisation du marketing de commerce électronique comme Klaviyo, Drip et Bloomreach, vous pouvez dormir paisiblement et vous réveiller avec des chiffres de vente élevés.

Klaviyo : Améliorez votre marketing par e-mail

La gestion manuelle du marketing par e-mail est un casse-tête. Par exemple, vous pourriez vous retrouver avec une feuille de calcul massive pour suivre les anniversaires des clients et les achats fréquents. Ou pire encore, vous devrez peut-être rentrer chez vous avant 14h50 pour vous assurer que votre brouillon de newsletter est envoyé à 15h00 pile.

Plutôt que de garder une trace de tous les détails à envoyer, utilisez un outil de marketing par e-mail comme Klaviyo. Son logiciel stocke les informations des clients, puis envoie des e-mails personnalisés en fonction de leur activité sur votre site Web. L’automatisation vous permet de vous développer plus rapidement grâce aux messages précis qu’elle délivre.

Pour mesurer son succès, Klaviyo se concentre davantage sur les résultats de revenus et moins sur les ouvertures et les clics. Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous, les revenus sont en haut de sa liste de métriques.

[Source]

Pour augmenter vos revenus, configurez des flux d’e-mails : un seul e-mail ou une série d’e-mails envoyés aux abonnés en fonction de leur activité sur votre plate-forme. Certaines de ces activités incluent des personnes qui s’ajoutent à votre liste de diffusion, naviguent simplement sur votre boutique en ligne ou ajoutent des choses à leur panier sans acheter (également connu sous le nom d’abandon de panier).

Il est également possible de mettre en œuvre d’autres séries et flux d’automatisation des e-mails tels que :

Série de bienvenue des clients : cette série améliore les premières impressions, permettant aux clients de voir que vous les reconnaissez dès le début. Il définit le rythme de votre niveau d’engagement par e-mail. Flux d’e-mails du panier abandonné : ces e-mails automatisés sont envoyés lorsque les acheteurs ne terminent pas leurs achats. Peut-être qu’ils sont partis parce qu’ils n’avaient pas leur carte de crédit sur eux ou qu’ils ont changé d’avis. Néanmoins, un rappel rapide par e-mail peut augmenter les chances qu’ils reviennent pour finaliser leur achat. Parcourir les flux d’abandon : comme les e-mails de panier abandonné, les flux d’abandon de navigation sont envoyés aux personnes qui parcourent simplement votre e-boutique (sans rien mettre dans leur panier ). Le logiciel de Klaviyo reconnaît lorsque les navigateurs aiment un produit sur votre site en fonction de leur temps passé sur des pages Web particulières et envoie des flux de courrier électronique. Les clients sont toujours à leur recherche pour s’assurer que leur achat est bien passé. Avec son taux de clics ouvert élevé, vous pouvez en profiter en incluant des produits similaires ou des ventes à venir.

Sans les flux et les séries d’e-mails de Klaviyo, vos ventes resteront stagnantes au lieu de générer une croissance énorme.

Le spécialiste du marketing en ligne Henry Hoe est un grand défenseur de Klaviyo, car il améliore ses efforts de marketing en ligne.

« Vous n’optimisez toujours pas vos e-mails si vous ne réalisez que 10 % des ventes par e-mail. Vous pouvez facilement atteindre 25 à 30 % uniquement sur les flux automatisés, et 10 à 15 % supplémentaires à partir des campagnes. Klaviyo est si puissant », dit Hoe. « Et pas seulement cela, nous obtenons également des avis sur Facebook, Google My Business et des sondages auprès des clients. Tout automatisé.

Klaviyo est idéal pour les commerçants en ligne qui cherchent à recibler leurs campagnes sans lever le petit doigt. Pour commencer avec Klaviyo, consultez leur cours gratuit, qui couvre tout ce que vous devez savoir et comment naviguer dans le logiciel.

Les prix sont flexibles avec Klaviyo. C’est gratuit si vous avez 250 contacts ou moins, 20 $ par mois pour 251-500 contacts, et va jusqu’à 1 200 $ par mois pour 100 000 contacts.

Goutte à goutte : développez votre audience

Interviewer d’anciens acheteurs et entrer en contact avec des clients fidèles pour connaître leurs intérêts prend souvent beaucoup de temps. Comme alternative, envisagez d’utiliser Drip, un outil qui collecte les données de vos clients afin que vous puissiez effectuer des parcours multicanaux personnalisés pour les clients sur le logiciel.

Utilisez Drip pour créer des formulaires d’inscription attrayants et uniques qui font une bonne première impression et attirent des clients potentiels.

Les formulaires contextuels vous permettent d’interagir avec vos acheteurs au moment le plus logique. Avec la possibilité de personnaliser chaque popup avec votre image de marque, vous pouvez nouer des relations et vous engager plus efficacement. De plus, avec les informations essentielles que vous collectez auprès des personnes qui soumettent ces formulaires, vous pouvez utiliser les données pour créer de meilleures expériences. En conséquence, les clients auront hâte de revenir faire leurs achats avec vous.

Les formulaires ciblés envoient des offres aux bonnes personnes, ce qui vous permet de spécifier qui vous souhaitez inscrire pour vos e-mails. Il cible les clients qui sont allés sans faire d’achat récemment, puis propose des offres et des remises.

Les formulaires ciblés de Drip utilisent le ciblage comportemental des formulaires – une automatisation qui mesure les comportements des clients – pour aider à identifier qui vous devez cibler dans vos formulaires. Par exemple, supposons que vous envoyez un nouveau formulaire d’inscription. Le ciblage comportemental par formulaire empêchera les clients existants de recevoir ce formulaire ciblé, ce qui permettra uniquement aux nouveaux acheteurs de le recevoir.

[Source]

En plus des formulaires d’inscription, Drip vous permet également de configurer des SMS pour suivre les clients actifs, les commandes, les revenus totaux, les revenus par personne et les clients actifs. Le logiciel vous permet également de savoir quand chaque facteur a lieu – plus besoin de contacter les clients manuellement.

[Source]

Avec SMS, Drip s’occupe de tout le travail en coulisses, vous permettant de vous concentrer sur la croissance de votre audience. Envoi d’un message d’abandon de panier : “Hey Cleo, tu as laissé cette jupe dans ton panier !” est un doux rappel qui entraîne l’urgence.

[Source]

La fonction SMS de Drip est bénéfique pour vous et vos acheteurs. Ils ont un accès instantané aux nouvelles versions, offres et remises, tandis que vous pouvez voir les résultats de la réponse des gens à vos messages automatiques.

Et si jamais vous vous demandez si les abonnés apprécieront ou non de recevoir des informations par SMS, mettez en place une stratégie qui implique une personnalisation approfondie pour aider à produire de meilleurs résultats. Enfin, bien sûr, demander aux clients des commentaires peut également être bénéfique.

« Pendant des années, j’ai pensé que je détesterais recevoir des SMS d’entreprises. J’ai entendu des clients dire qu’ils aiment recevoir des SMS de l’entreprise, et j’ai été surpris par le nombre de personnes qui se sont inscrites rapidement », déclare David Lindah, fondateur de Rainier Watch.

Une fois que vous avez confiance en Drip et ses outils, vous pouvez commencer. Avec jusqu’à 500 abonnés, Drip coûte 19 $ par mois. Si vous avez ou travaillez jusqu’à 5 000 abonnés, c’est 122 $ par mois.

Bloomreach : améliorez l’engagement du contenu

Le contenu est l’un des meilleurs moyens d’interagir avec les acheteurs en ligne. Considérez-le comme une priorité plutôt que la cerise sur le gâteau pour le succès de votre entreprise. Bloomreach aide à renforcer votre engagement dans le contenu en vous montrant les visiteurs de votre site Web, ce qui transforme les navigateurs en abonnés et combien de temps une personne reste sur une page Web pour lire votre article de blog.

L’objectif de Bloomreach est d’améliorer l’expérience numérique sur votre plateforme. Le logiciel collabore avec des spécialistes du marketing professionnels, des auteurs de contenu et des marchands numériques via ses outils et plates-formes d’automatisation.

Bloomreach Experience Platform (brX) est une plate-forme qui a un impact sur l’engagement de contenu en connectant les données client aux données produit. Il se concentre sur les expériences numériques spécifiques au commerce et fournit du contenu sur tous les points de contact numériques.

Un point de contact, en particulier, comprend l’optimisation d’une page de destination pour l’aligner sur vos visiteurs uniques. Lors de la création de votre audience, mettez en œuvre Bloomreach Engagement et utilisez les données de segment pour cibler les acheteurs les plus précis. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez collecter des données client, puis brX organise automatiquement ces données dans un seul système. Avec une telle précision, vous serez en mesure de cibler les bons clients au bon moment.

Lancez-vous avec Bloomreach si vous souhaitez avoir un aperçu de l’engagement des acheteurs avec votre boutique.

Vous pouvez programmer une démo ou démarrer un essai gratuit. Cependant, si vous cherchez à vous lancer directement, la tarification dépend du pilier de produit que vous cherchez à mettre en œuvre : contenu, découverte, engagement ou les trois. De plus, la tarification de Bloomreach tient compte de quelques facteurs, tels que le nombre de clients que vous servez et la taille de votre inventaire de produits.

Investissez judicieusement votre temps avec l’automatisation du marketing du commerce électronique

Les outils d’automatisation du marketing de commerce électronique vous aident à utiliser votre temps à bon escient. Après avoir mis en œuvre certains des outils mentionnés ci-dessus, vous verrez par vous-même. Mais vos efforts de marketing en tant que vendeur de commerce électronique ne sont qu’un des nombreux secteurs qui aident à assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.