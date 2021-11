Le guide met en évidence les jouets dangereux et les produits pour enfants rappelés

Le Guide d’achat sécurisé 2021 comprend des descriptions détaillées et des photos des produits pour enfants rappelés au cours de la dernière année. Depuis janvier, il y a eu plus de 50 rappels de produits par la US Consumer Product Safety Commission qui se concentre sur la protection des enfants.

Abe Scarr de l’Illinois PIRG, un défenseur de l’intérêt public, a déclaré que certains des problèmes mis en évidence cette année incluent les jouets contrefaits et contrefaits.

« Bien que tous les jouets contrefaits ou contrefaits ne soient pas dangereux, cela devrait alarmer les parents qu’ils pourraient acheter un produit qui n’a pas subi de tests de sécurité appropriés », a déclaré Scarr.

Cette année, certains des produits auxquels les parents et tuteurs doivent faire attention comprennent les jouets, les maillots de bain et les cuillères et fourchettes pour bébés qui ont été rappelés en raison des risques d’étouffement causés par des pièces pouvant se briser, des vêtements de nuit et des peignoirs qui peuvent être inflammables et des vestes d’hiver. qui présentent des risques d’étranglement.

Le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, a déclaré que les produits destinés aux enfants plus âgés peuvent également présenter un danger.

« Les vélos avec des freins défectueux ou des pièces qui peuvent se déloger et provoquer la chute d’un cycliste et potentiellement des blessures, les hoverboards qui peuvent surchauffer ou exploser, et les jeunes véhicules tout-terrain qui ne répondent pas aux exigences de sécurité ou aux restrictions de vitesse », a déclaré Raoul.

Raoul ajoute que les articles rappelés ne devraient pas apparaître sur les étagères des magasins, mais ils peuvent toujours être disponibles auprès de vendeurs d’occasion.

Les consommateurs peuvent consulter et télécharger le guide sur le site Web du procureur général. Pour plus d’informations sur les rappels de produits, contactez la ligne d’assistance téléphonique du procureur général au 1-888-414-7678.

