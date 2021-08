Le guide pour acheter des jumelles en ligne et choisir le modèle parfait

13/08/2021

Agrandir l’objet qui est loin de nous pour mieux le voir est la fonction principale des jumelles. Obtenir un plus grand détail de l’image, qu’elle soit claire et nette, dépend de nombreux facteurs que l’on retrouve dans les caractéristiques techniques des jumelles.

Savoir combien de grossissements il a, quel est le diamètre des lentilles, quel champ de vision il offre, s’il comprend un trépied, entre autres aspects, est essentiel pour sélectionner les jumelles qui conviennent le mieux à nos besoins. Profiter de la nature, des paysages, ou de l’observation astronomique ou terrestre est bien plus enrichissant à l’aide de bonnes jumelles.

Si vous cherchez jumelles amazoniennes, vous souhaitez savoir quels sont les meilleurs conseils pour choisir le modèle qui vous convient le mieux. Nous vous en parlerons ci-dessous.

Comment choisir les bonnes jumelles ?

Tout d’abord, sachez qu’il existe deux types fondamentaux de jumelles : celle qui contient les prismes dits de Porro (jumelles non alignées qui vous offrent une haute qualité d’image) et celles qui sont composées de prismes en toit (Ils sont alignés avec l’objectif, ils sont donc plus étroits et plus maniables). Après avoir choisi le modèle que vous préférez, vous devez également examiner les facteurs suivants :

Le matériel de fabrication. Il est préférable que les jumelles soient réalisées avec des prismes minéraux, tels que BK-7 (borosilicate) ou BAK-4 (baryum) Vérifiez le traitement optique des objectifs. La qualité de l’image et la réduction des reflets en dépendent. Il peut être partiel (mauvaise qualité d’image), total (performances acceptables) ou comporter plusieurs couches de revêtement total (la meilleure option) Vérifiez la numérotation qui apparaît sur le modèle à acheter. Le premier chiffre indique la capacité de grossissement. S’il est supérieur à 10, nous vous recommandons d’utiliser un trépied pour maintenir l’image. Le deuxième chiffre fait référence au diamètre des lentilles de l’objectif exprimé en millimètres : la capacité (doit être égale ou supérieure à 8x), le système (les plus conseillés sont la mise au point centrale et la bague de correction dioptrique) et la distance minimale de mise au point.

Nous passons en revue certains des meilleures jumelles dans les sections suivantes. Prends note!

Celestron Nature DX

Si tu veux acheter des jumelles en ligne et bien faire les choses, une très bonne option est le 10x42mm Nature DX Vert par Celestron. Ils sont conçus pour les amateurs de plein air, un modèle imperméable et blindé avec un caoutchouc dans son intégralité. Afin d’augmenter la résolution et le contraste, ces jumelles BaK-4 sont traitées en phase.

Une autre caractéristique la plus appréciée par les experts est ses lentilles multicouches. Ils sont conçus pour rendre les images que vous voyez à travers eux plus lumineuses, augmentant ainsi la transmission de la lumière en cours de route. Ils disposent également d’un zoom optique 10,0 multiplicateur_x et d’une mise au point rapprochée de 6,5 pieds.

ACHETER (148,40 €)

Nightfox 110R

Sans aucun doute, l’un des meilleures jumelles sur amazon la vision nocturne par infrarouge numérique est le Nightfox 110R. Ses caractéristiques incluent le viseur panoramique, sa portée de 150 mètres et la fonction d’enregistrement. Et, en plus, on ne peut manquer de souligner son zoom optique fixe 7x, auquel peut s’ajouter un zoom numérique 2x en option.

Tout cela sans oublier les petits détails. Il a de gros boutons pour le rendre facile à utiliser avec des gants et en basse lumière (ou pas de lumière), des calibreurs de brillance qui vous permettent de le faire facilement et un boîtier de protection en caoutchouc pour éviter les accidents.

ACHETER (139,99 €)

Vortex Diamondback HD

Si nous devons choisir le meilleures jumelles de 2021, le Vortex Diamondback HD 8×42 est parmi les plus importants. Fabriqué en aluminium noir, avec des dimensions de 23,1 x 23,1 x 23,1 centimètres et un poids de 8 onces, cet équipement est très léger et résistant.

Il faut également signaler la distance oculaire de 17 millimètres, tandis que le diamètre de l’objectif est de 42 millimètres. Le champ visuel qu’il atteint est de 393 pieds.

Ceux qui ont déjà essayé ces jumelles font remarquer que pratiquement aucune aberration chromatique, sa vision est donc très proche de la perfection, vous permettant même de voir les lunes de Jupiter depuis des zones illuminées.

ACHETER (240,41 €)

Zeiss TL10

Le dernier modèle que nous avons sélectionné dans cette liste est le Zeiss TL 10 x 25 en anthracite combiné Night Blue Black. Ces jumelles ont un boîtier étanche renforcé de fibre de verre qui les rend robustes et légères. Bref, ils sont parfaits à emporter avec vous pendant que vous pratiquez diverses activités et convient à tous les types de climats.

C’est l’une des meilleures options lorsque acheter des jumelles en ligne, car sa mise au point est confortable et rapide grâce à la molette de mise au point agile, vous permettant de voir les détails à n’importe quelle distance. Son design est également très innovant, car une fois que vous les avez utilisés, vous pouvez les plier de manière compacte.

ACHETER (350,00 €)

Olympus 10×50 DPS-I

Nombreux sont les avantages de ces jumelles. Premièrement, votre prisme de Porro améliore votre ergonomie. Par contre, les lentilles, asphériques pour corriger la distorsion, ont une revêtement UV pour éviter que le soleil ne vous dérange lorsque vous les portez.

De plus, son grossissement 8x, son design (parfait pour éviter la fatigue oculaire) et une série d’accessoires pour faciliter son transport (étui et sangle) sont des aspects qui font de ce modèle l’un des meilleures jumelles d’amazon. Ils s’adapteront à vous dès le premier instant sans aucun problème.

ACHETER (94,00 €)

Nikon Aculon A211

Les jumelles Aculon A211 de Nikon offrent des performances optiques irréprochables à un prix très attractif. Le grand diamètre de l’objectif offre un champ de vision plus lumineux et plus large, avec des images claires et nettes, grâce à ses lentilles à revêtement multicouche.

Les lentilles asphériques dans l’oculaire obtiennent des images sans distorsion sur toute la surface de la lentille. Les œilletons en caoutchouc réglables facilitent la mise en place de vos yeux. De plus, le revêtement en caoutchouc lui confère une résistance extraordinaire aux impacts et une prise en main confortable et ferme. Comprend un adaptateur pour trépied.

ACHETER (119,89 €)

Olympus EXPS I

La gamme Olympus EXPS I est un choix fantastique pour visualiser des paysages naturels, offrant une luminosité et un contraste maximum pour afficher des images nettes même dans des conditions d’éclairage difficiles grâce à son système de lentilles en verre. De plus, les lentilles asphériques offrent une plasticité et une vision sans distorsion.

Ces jumelles professionnelles sont dotées d’une longue crête oculaire avec des oculaires pivotants et mobiles, ainsi que d’un revêtement en caoutchouc antidérapant et d’une poignée pour une prise en main sûre. Dotés d’un design ergonomique, ils dispensent une approche simple et rapide.

ACHETER (159,99 €)

Celestron SkyMaster Géant

Ces jumelles de marque Celestron avec un adaptateur pour trépied et une optique multicouche à grande ouverture sont très adaptées aux longues sessions d’observation, aussi bien astronomiques que terrestres.

Ils offrent un réglage dioptrique pour une bonne mise au point et un champ de vision angulaire de 4,4 degrés. Le grand objectif de 70 mm offre une luminosité d’image maximale dans des conditions de faible luminosité et de longue portée. Chaque modèle est doté de prismes BaK-4 de qualité et d’optiques multicouches pour le meilleur contraste. Une option idéale pour les porteurs de lunettes.

ACHETER (101,31 €)

Bushnell Fernglas H2O

Jumelles compactes équipées de prismes BaK-4 pour une vision lumineuse, claire et nette. Les optiques multitraitées permettent d’obtenir une transmission lumineuse optimale. De plus, ils sont 100 % étanches : ils sont dotés d’une bague d’étanchéité remplie d’azote pour garantir des performances sans buée.

La doublure en caoutchouc antidérapante absorbe les chocs tout en assurant une bonne adhérence. Il est également doté de capuchons amovibles, d’une grande molette de mise au point centrale pour un réglage facile et d’une distance accrue entre les yeux.

ACHETER (€ 108,98)

Nikon Monarque 5

Les jumelles Monarch 5 sont destinées à un usage intensif même dans des situations d’éclairage difficiles. Ils répondent parfaitement aux besoins des chasseurs et naturalistes les plus exigeants car ils offrent des images nettes et claires, ont un design résistant et sont faciles à manipuler.

Le verre ED et les lentilles à revêtement multicouche de Nikon garantissent une reproduction fidèle de l’image réelle. Les protecteurs d’oculaire en caoutchouc réglables et la distance généreuse entre les yeux facilitent le positionnement et la localisation rapide de l’objet à observer. Ils sont résistants à l’eau et au brouillard et offrent une prise en main sûre et confortable.

ACHETER (326,89 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 13 août 2021.