Le guide Ringer du streaming en septembre

Les raisons de rester à l’intérieur et de cliquer sur certaines de vos options de streaming préférées, des classiques de la comédie à la télé-réalité, ne manquent actuellement pas, ce qui vous incitera même à poser votre téléphone. Des offres comme Office Space et School of Rock sont disponibles pour chatouiller votre drôle d’os, tandis que des émissions comme The Circle et Outer Banks sont là pour vous faire savoir que vous pouvez mettre votre cerveau en mode basse consommation pendant quelques épisodes à la fois. Si vous recherchez quelque chose qui nécessite un investissement un peu plus attentif, Reminiscence de HBO Max et Annette de Prime Video mélangent l’intéressant et l’étrange. Découvrez toutes les nouveautés sur Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max et bien plus ci-dessous…

Quoi de neuf pour le streaming en septembre

Une liste sélectionnée de films et d’émissions de télévision à venir ce mois-ci et dont The Ringer est très enthousiaste.

Faites ce qu’il faut (1er septembre, Netflix)

Lex Pryor: Ce que la critique initiale de Do the Right Thing n’a pas expliqué, et ce qui rend le film si vital dans des moments comme celui-ci, c’est que les gens n’inondent pas les rues à cause d’une seule provocation. Do the Right Thing n’est pas un appel à la rébellion, c’est un examen des raisons pour lesquelles les rébellions se produisent en premier lieu. Le film traite autant de la communauté à l’écran et de la façon dont ses membres se rapportent et se soucient les uns des autres, que de la violence ou de la rage.

School of Rock (1er septembre, Netflix)

André Gruttadaro: En plus d’être sur un gars qui commet une fraude d’identité et un enlèvement d’enfants, c’est aussi un film délicieux sur les enfants qui trouvent leur voix avec Jack Black à son plus tolérable.

Espace de bureau (1er septembre, Hulu)

Jake Kring Schreifels: La comédie, au départ un flop au box-office, est devenue un classique culte en brandissant un miroir de la nature déprimante, cynique et parfois farfelue du bureau moderne. La prémisse, à propos d’un employé d’une société de logiciels qui cesse de se soucier de son travail de suceur d’âmes, a fourni une catharsis à beaucoup qui se sont également sentis piégés par des patrons de microgestion et ont offert un antidote à leur monotonie 9 à 5.

Ce que nous faisons dans l’ombre, saison 3 (3 septembre, Hulu)

Michael Faneur: L’absurdité – et rendre cette absurdité complètement naturelle, même si vous avez le vertige – est tout l’intérêt de la série FX What We Do in the Shadows. … Il n’a pas grand-chose à dire sur la façon dont nous vivons maintenant, mais il contient des conseils utiles sur la façon de triompher dans un duel de loups-garous et de lancer une véritable orgie, ce qui est plus que suffisant. En présentant sèchement la vie de créatures immortelles qui n’ont rien à faire dans ce siècle, aucun minimum de conscience de soi, aucune capacité à prononcer correctement le mot « Manhattan » et aucune inclination à apprivoiser leurs appétits dévorants, cela génère plus de convulsions. rire que n’importe quelle comédie à la télévision.

La La Land (8 septembre, Hulu)

K. Austin Collins: [Damien] Chazelle n’a pas tout à fait un don pour les détails granulaires, mais ses étoiles le font. Son talent est d’écrire des archétypes que ses acteurs peuvent remplir, pas de pousser ces archétypes vers les types d’extrêmes délicieux pour lesquels les comédies musicales sont connues. Son film a du charme, au moins, sinon rien d’autre. Et comme une tentative de rendre hommage à un monde en voie de disparition, La La Land est aussi dévouée qu’attachante – douce, même si un peu aigre aussi.

Le cercle, saison 3 (8 septembre, Netflix)

Karité Serrano: Une partie de ce qui rend The Circle si génial, c’est que malgré les premières hypothèses selon lesquelles une émission comme celle-ci se pencherait sur la solitude que les gros internautes pourraient ressentir comme étant ancrée dans leurs os, il fait en quelque sorte le contraire. Une fois que la nouveauté s’estompe dans plusieurs épisodes, tout et tout le monde commence à se sentir ultra humanisé.

Mad Max : Fury Road (9 septembre, HBO Max)

Amour, Simon (15 septembre, Hulu)

Collins: Je suis là pour vous dire que c’est juste ce genre de film basique : volontairement non tragique, scrupuleusement non-violent, mais surtout centré néanmoins sur le drame du quotidien enfermé pour Simon, pour qui les choses deviennent particulièrement collantes quand un gamin nommé Martin trouve ses messages à Blue et fait chanter Simon pour le mettre en relation avec une fille qu’il aime. C’est une prémisse qui comprend l’un des principaux points à retenir du placard, à savoir que la sexualité est une information précieuse. C’est aussi un bon tremplin pour quelques leçons de vie précieuses sur l’amitié et l’intégrité, une poignée de performances solides (en particulier de la solide [Nick] Robinson et ses amis), et une écriture intelligente, qui nous enchaîne sur les fantasmes de Simon sur l’identité de Blue.

J’y suis arrivé! Saison 6 (15 septembre, Netflix)

Alison Herman: Avec ses couleurs vives et son exubérance irrépressible, J’y suis arrivé! est extrêmement américain, à tout prix un juge français. Sinon, comme d’autres l’ont noté, Nailed It! et [The Great British Bake-Off] sont à peu près aussi similaires en appel qu’ils peuvent l’être sans déclencher le cynisme d’un hommage plus littéral comme Flower Fight. L’amateurisme n’est pas seulement une partie de la vente ici ; c’est tout l’intérêt. Le concurrent moyen sur Nailed It! est plus, ou plutôt moins, qu’un boulanger non professionnel – ils ne sont pas du tout boulangers, mais ils sont prêts à s’attaquer à des projets qui nécessitent un doctorat en fondant.

L’émission du matin, saison 2 (17 septembre, Apple TV+)

Herman: Le Morning Show a été le premier des projets phares d’Apple à être annoncé dans le cadre de la liquidation de son nouveau service de streaming TV+, et il est facile de comprendre pourquoi Tim Cook and Co. considérerait le projet comme une tête de pont idéale dans la guerre sans cesse croissante des globes oculaires. . Reese Witherspoon s’appuie sur la séquence de production vedette qu’elle a perfectionnée avec Big Little Lies, le précédent évident pour The Morning Show et toute une vague de séries animées par des célébrités. Jennifer Aniston fait sensation dans son premier rôle dans une série régulière depuis Friends, une rétrogradation potentielle atténuée par l’ascension culturelle de la télévision et un salaire de 20 millions de dollars. Steve Carell fournit à la fois de la bonne foi comique et juste le bon niveau de célébrité: assez pour renforcer l’aura de pouvoir de star de The Morning Show, mais pas assez pour éroder l’impression qu’il s’agit de l’émission d’Aniston et Witherspoon.

Éducation sexuelle, saison 3 (17 septembre, Netflix)

Herman: Une émission comme Sex Education ne pourrait jamais être produite en Amérique. Un portrait de la vie sexuelle des adolescents à la fois graphiquement détaillé et sincèrement empathique ? Nous sommes beaucoup trop puritains, trop honteux, trop facilement titillés pour qu’un équilibre aussi délicat ait une chance. Dieu merci, alors, l’un des effets secondaires de la portée mondiale de certains services de streaming est de rendre la distinction entre la télévision américaine et internationale sans objet. Le dernier drame de Netflix se déroule au Royaume-Uni, mais sa combinaison gagnante d’émotion et de franchise est accessible à tous.

Jeune femme prometteuse (25 septembre, HBO Max)

Carrie Wittmer: Promising Young Woman est un festin visuel qui se heurte (dans le bon sens) aux dures réalités d’être une femme. Chaque femme connaît un gars sympa qui à un moment donné s’est révélé ne pas être si gentil ; un gars qu’ils idéalisaient comme nous idéalisons Seth Cohen, Schmidt, Bash et le directeur sensible de Eighth Grade. Ce sont les gars sympas qui sont nos amis, nos partenaires, notre famille, nos collègues : le genre d’hommes que nous pensons connaître jusqu’au moment où nous ne le savons pas.

Quelques nouveautés que vous auriez pu manquer

Parce qu’il est difficile de tout suivre, voici quelques éléments qui ont été créés un peu récemment et qui pourraient valoir la peine d’être rattrapés.

Annette (Première vidéo)

Adam Nayman: ​​Annette court près de deux heures et demie et se sent plus longue ; il n’a pas l’élan rapide de Holy Motors. Mais [Adam] Driver porte cette allégorie étrange et disgracieuse sur l’art, la célébrité et l’amour sur le dos et droit vers le haut comme le gorille proverbial de 800 livres. King Kong n’a rien contre lui.

Réminiscence (HBO Max)

Surrey: S’éloignant des réflexions philosophiques de Westworld sur le déterminisme, Reminiscence explore le paysage de l’esprit. Ce qui le sépare d’un film comme Inception, c’est que [Lisa] Le film de Joy s’intéresse aux souvenirs plutôt qu’aux rêves. Dans l’avenir dystopique de Reminiscence, le changement climatique a ravagé les villes côtières, et il fait si insupportablement chaud pendant la journée que les citoyens travaillent et socialisent généralement le soir. Avec le présent si sombre, les gens recherchent du réconfort dans le passé à travers une machine appelée la Réminiscence. Une fois attaché à la Réminiscence dans un réservoir d’eau, similaire au rapport Precogs in Minority, une personne peut revivre ses vieux souvenirs avec une authenticité étrange qui donne l’impression qu’elle se déroule dans le présent. En substance, la nostalgie est devenue un produit plus littéral.

Croisière dans la jungle (Disney+)

Nayman: … Jungle Cruise vise le genre de ton large et agréable à la foule que Stephen Sommers a atteint dans The Mummy en 1999 (la franchise qui a tourné [Dwayne] Johnson en une star de cinéma en premier lieu). Ce qui rendait La momie agréable était un charme stupide distinct de la stupidité réelle, et qui avait beaucoup à voir avec les performances de Brendan Fraser et Rachel Weisz. Johnson et [Emily] Blunt a une dynamique similaire: sa physique gracieuse et burlesque rebondit avec humour sur sa présence granitique, tout comme ses lectures de lignes impassibles. Le va-et-vient n’est pas au niveau de The African Queen mais le rythme qu’ils travaillent n’est pas trop mal, et ça va [Jaume] La sensibilité à la volée de Collet-Serra, son don pour que même le matériel le plus cliché se déplace avec fluidité de gauche à droite.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? (Disney+)

Banques extérieures (Netflix)

Gruttadaro: La saison 2 d’Outer Banks n’essaie décidément pas de se remettre des événements de son prédécesseur, les quatre premiers épisodes de la saison permettent à peine de reprendre son souffle. Lentement mais sûrement, cependant, le spectacle retrouve son rythme et laisse plus de ces petits détails gagnants se glisser dans le cadre. Tout en restant complètement batshit – cette saison comprend des détournements d’avion, de fausses morts, des linceuls mythiques et encore plus du trésor de Danemark Tanney – Outer Banks présente une fois de plus un monde à la fois déroutant et séduisant.

