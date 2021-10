Le guide ultime de la mode des manteaux d’hiver

Enveloppez-vous et regardez fabuleux (Image:ASOS/& Other Stories/Arket)

Il est temps d’abandonner. Arrêtez d’essayer de créer des « casquettes » et de vous priver de tricots.

Il fait froid et il est temps de passer en mode manteau d’hiver.

Même si vous pouvez désespérer, un manteau est un exploit de mode extraordinaire.

Non seulement il garde au chaud, mais il fournit également une tenue en une seule fois.

Un bon manteau vous accompagnera de jour comme de nuit et pour chaque événement. D’un seul coup, vous êtes transformé et blindé pour tout ce qui vous attend.

Cependant, il peut être difficile de savoir quel manteau d’hiver est fait pour vous.

Préférez-vous un style portefeuille ou des formes classiques ?

Est-ce qu’une doudoune met le feu à votre cœur vestimentaire ou est-ce qu’une vision en fausse fourrure est votre rêve ?

Pour vous faciliter la recherche de style, nous avons rassemblé le guide ultime des manteaux d’hiver.

Alors allez-y et embrassez le manteau d’hiver – nous vous promettons que vous ne le regretterez pas.

Le classique

Élégance intemporelle (Photo: & Other Stories)

Obtenez-le pour 205 £ chez & Other Stories.

En musique et au cinéma, on ne peut pas battre les classiques et il en va de même pour les manteaux. La forme longue classique de cette beauté & Other Stories trouvera sa place dans n’importe quelle garde-robe. Le motif à chevrons s’éloigne du noir et sera une pièce que vous garderez pour toujours.

La fausse fourrure

Indéniablement cool (Photo : NA-KD)

Obtenez-le pour 80,95 £ chez NA-KD

Vous pensez peut-être à Kat Slater ou Pat Butcher d’Eastenders lorsque vous voyez un imprimé léopard, mais c’est un style qui a résisté à l’épreuve du temps. Indéniablement cool avec une touche rock and roll, un manteau en fausse fourrure à imprimé léopard est un incontournable pour ceux qui aiment la mode avec du piquant. A porter avec un jean et un tee-shirt blanc pour un look radouci ou avec une petite robe noire et des talons hauts pour une soirée en ville.

L’écharpe

Cosy et chic (Photo: Arket)

Obtenez-le pour 225 £ chez Arket.

Confortable et chic, un manteau portefeuille est une option de vêtements d’extérieur fabuleuse et flatteuse. Adapté à toutes les situations et à tous les besoins, il accompagnera parfaitement les tenues de travail, les looks glamour et les journées passées en survêtements et sweats à capuche. Cette option d’Arket est en tête de notre liste.

La tranchée

Tranchée avec une torsion (Photo :

Obtenez-le pour 68 £ chez & Other Stories.

Lorsque les mots « garde-robe capsule » sont prononcés, l’humble trench-coat fera toujours son apparition. Certains pensent que c’est simple, mais ce trench avec une touche d’ASOS est une belle mise à jour du pilier vestimentaire.

Le pouf

Pratique mais digne d’Insta (Photo: Zara)

Obtenez-le pour 79,99 £ chez Zara.

Adoré par les masses, le doudoune est devenu un incontournable de l’hiver au cours des dernières saisons – et nous pouvons voir pourquoi. Pratique, confortable mais avec un air de fraîcheur, ses limites ne connaissent pas de limites. Nous vous garantissons que vous opterez pour la version marron déperlante de Zara tous les jours cet hiver.

Le preneur de risque

Faites une entrée (Photo : ASOS)

Obtenez-le pour 121 £ chez ASOS.

Si vous aimez vous lancer dans votre choix de style, cette bordure en fausse fourrure verte Jayley est faite pour vous. Une pièce maîtresse, laissez ce manteau parler pour l’ensemble de votre tenue. Un manteau qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Plus : Shopping



Le manteau en peluche

Un câlin sous forme de manteau (Photo: Nasty Gal)

Obtenez-le pour 59,40 £ chez Nasty Gal

Si vous redoutez le froid de l’hiver, alors un manteau en peluche est votre meilleur ami. Un câlin sous forme de manteau, non seulement il vous gardera au chaud, mais il est aussi très beau. À porter avec une robe midi en maille et des bottes épaisses pour un look chic en journée. Cette version Nasty Gal est d’un excellent rapport qualité-prix et les boutons à bascule la distinguent des autres options sur le marché de la mode.

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

Avez-vous une histoire à partager?

Envoyez-nous un email à metrolifestyleteam@metro.co.uk



PLUS : Les blazers et les manteaux en cuir sont la mise à jour de 2021 sur la veste classique – ce sont les meilleurs à acheter (et à louer)



PLUS : Les gilets en tricot sont l’incontournable de la mode cet automne – ce sont les meilleurs à acheter



PLUS : La Hot List : la mode et la beauté automnales achètent des bottes aux bijoux en or

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();