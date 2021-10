Le guide ultime du cloud mining ⋆ ZyCrypto

Publicité





L’extraction de crypto-monnaie dans le cloud peut être considérée aujourd’hui comme l’un des moyens les plus équilibrés de générer des revenus passifs. Les meilleurs fournisseurs de cloud mining permettent aux clients de gagner du BTC (ainsi que d’autres pièces) sans aucune connaissance et d’acheter des machines coûteuses. L’ensemble du processus est assez facile. Même si vous êtes un débutant absolu.

Alors, qu’est-ce que l’extraction de crypto cloud ? En simplifiant la définition de cette technologie, le cloud mining est un processus de création de nouvelles pièces en utilisant les installations louées des sociétés fournisseurs. L’équipement peut être placé n’importe où dans les centres de données distants gérés par les fournisseurs de cloud mining. L’entreprise s’occupe à la fois du matériel et des logiciels. Vous n’avez donc pas besoin d’acheter de machines ou d’applications et de programmes spéciaux.

Il existe plusieurs modèles de cloud mining. L’exploitation minière hôte, par exemple, implique la location de plates-formes minières (un type d’équipement spécifique). À son tour, le modèle de puissance de hachage de location du cloud mining implique la location/leasing de capacités d’énergie partagées générées par la ferme minière distante. C’est le moyen le plus simple et le plus rentable de créer des revenus passifs en bitcoins, ainsi que certains altcoins (tout comme Ethereum, etc.)

Les principaux avantages du cloud mining

Si vous avez déjà jeté votre dévolu sur le crypto cloud mining, vous devez découvrir les principaux avantages de ce type de création de crypto-monnaie. Voici quelques avantages clés du cloud mining par rapport à la version « classique ».

Vous n’avez pas besoin d’acheter et de configurer d’équipement spécial. Aucune connaissance technique et informatique n’est requise. Le cloud mining est le seul moyen d’extraire de la crypto-monnaie sans factures d’électricité exorbitantes. La plupart des sites Web de cloud mining offrent des taux de rentabilité assez élevés. Ceux qui s’intéressent à la diversité crypto peuvent facilement exploiter différentes crypto-monnaies en utilisant la même plate-forme. L’extraction de crypto-monnaie virtuelle permet d’extraire du BTC sans chaleur ni bruit. Vous n’avez pas besoin de garder d’appareils à la maison.

Comment commencer à gagner de la crypto

Un autre avantage majeur du cloud mining est le fait que ce processus est littéralement pour tout le monde. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un site Web légitime et d’acheter un contrat qui correspond. Il existe des tonnes de sociétés de cloud mining. Il n’est donc pas si facile d’en choisir un de confiance. Utilisez des sources vérifiées liées aux crypto-monnaies pour vous assurer que vous n’investissez pas dans des escrocs.

Notez que le cloud mining se décline en plusieurs plans offrant différents taux de hachage. Un taux de hachage dans le cloud mining indique combien de pièces la plate-forme peut extraire à un moment donné. Les plans les plus puissants apportent le plus grand rendement du processus de cloud mining. En d’autres termes, plus le taux de hachage que vous achetez dans le cadre de votre contrat est élevé, plus tôt vous commencerez à voir de vrais résultats sur votre compte. La crypto minée peut être transférée vers n’importe quel portefeuille de crypto-monnaie (et aussi vers un compte bancaire ou une carte de crédit).

Reprendre

Ainsi, après avoir examiné de plus près la technologie d’exploitation minière dans le cloud Bitcoin, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un moyen si simple et assez rentable de générer un revenu stable sans investissements majeurs. Bien sûr, ce n’est pas ce stratagème « magique » pour gagner de l’argent qui vous rendra riche en deux clins d’œil. Et pourtant, vous pouvez créer un bon revenu en BTC qui est absolument passif (et c’est vraiment facile).

