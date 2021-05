Le guide ultime pour investir sur les marchés boursiers américains: téléchargez dès maintenant!

Pour commencer à investir dans des actions américaines, il vous suffit d’ouvrir un compte de trading international, dont le processus prend quelques jours.

Pour un nombre croissant d’investisseurs indiens, le marché boursier américain reste le premier choix pour diversifier leur portefeuille d’actions à l’échelle mondiale. Après tout, quelle est une plus grande opportunité que le marché boursier américain, qui abrite certaines des plus grandes entreprises du monde et un terrain prospère pour les entrepreneurs, les entreprises et l’innovation. Le guide ultime pour investir sur les marchés boursiers américains est sorti – Téléchargez maintenant! Si vous pensez que votre portefeuille d’investissement en Inde est bien diversifié en termes de capitalisation boursière, de secteurs et de classes d’actifs, détrompez-vous. L’un des risques majeurs pour un portefeuille est le risque pays. La diversification n’est pas complète à moins de s’exposer à différentes géographies. Cela est vrai en tout temps et est plus prononcé si vous investissez à long terme. Une tournure soudaine des événements dans la situation économique ou politique interne peut effacer une partie importante de son portefeuille. Alors, quelle est la solution? Diversification et quoi de mieux que de s’exposer à l’économie américaine. Tout ce que vous devez savoir sur l’investissement international est disponible ici. Si vous cherchez à investir sur le marché boursier américain, il existe une pléthore d’opportunités lucratives pour les traders et les investisseurs en actions à long terme. Des actions FAANG aux Tesla du monde en passant par les ETF boursiers et les introductions en bourse du big-bang, les indices boursiers américains comme le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow 30 offrent de nombreuses possibilités pour gagner de l’argent sur le long terme. Posséder des parts d’Apple, Tesla ou Facebook est facile et pas aussi difficile que cela puisse paraître. Ce dont vous avez juste besoin, c’est d’un début en ouvrant un compte de trading international pour étendre votre portefeuille à l’international. Pour connaître le processus d’ouverture d’un compte de courtage américain et profiter des avantages d’investir à l’étranger, téléchargez notre guide complet sur l’investissement sur les marchés boursiers américains.

