Le guitariste Brian May dit que les médias l’ont rendu hostile aux personnes trans

Le guitariste de Queen, Brian May, a clarifié les commentaires qu’il a faits dans une interview au Royaume-Uni.

Le guitariste de 74 ans s’est récemment entretenu avec The Mirror au sujet des BRIT Awards. L’organisation supprime les récompenses genrées pour ses cérémonies 2022. May a été cité comme qualifiant la décision d’exemple de tendance « effrayante ». May a déclaré qu’il ne pensait pas que Queen serait considérée comme suffisamment diversifiée pour remporter quatre BRIT Awards.

« Nous serions obligés d’avoir des gens de différentes couleurs et de différents sexes et nous serions obligés d’avoir un trans [person]. Tu sais que la vie ne doit pas être comme ça. Nous pouvons être séparés et différents », a déclaré May dans l’interview. «C’est une décision qui a été prise sans assez de réflexion. Beaucoup de choses fonctionnent très bien et peuvent être laissées seules », dit May.

Mais Brian May s’est rendu sur Instagram pour clarifier ces commentaires donnés lors d’un événement ITV.

« Oui, j’ai été pris en embuscade et complètement cousu par un journaliste lors du récent événement ITV », a déclaré May. «Et cela a conduit à tout un tas d’articles de presse donnant l’impression que je suis hostile aux personnes trans. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Mes propos étaient subtilement tordus. J’aurais dû m’en douter plutôt que de parler à ces pirates de presse prédateurs.

« Sincères excuses à tous ceux qui ont été blessés par les histoires. Mon cœur est ouvert comme toujours aux humains de toutes couleurs, de toutes croyances, de tous sexes et sexualités, de toutes formes et tailles – et de toutes créatures. Nous méritons tous le respect et une place égale dans ce monde. Et je remercie tous ceux d’entre vous qui se sont mobilisés pour me défendre ces derniers jours. Cela signifie tellement que vous avez confiance en moi.

Depuis que la publication de May a été publiée sur Instagram, elle a reçu plus de 250 000 likes et une vague de soutien des fans.