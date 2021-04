Le guitariste de 63 ans de Def Leppard, Phil Collen, explique pourquoi il continue de faire vibrer le “ look torse nu ” sur scène

DÉF LEPPARD guitariste Phil Collen, qui est célèbre pour ses concerts torse nu, a déclaré à Inside Hook dans une nouvelle interview qu’il y avait une raison simple à son penchant pour montrer ses abdos durs comme du roc le plus souvent possible. “J’ai chaud sur scène, mais j’ai aussi l’air bien”, a-t-il déclaré en riant. “Peut-être que c’est superficiel, mais ce n’est pas grave. Je suis un interprète, un musicien et un artiste. Et jouer, c’est tout ça. Sur scène, je veux ressembler à une rock star.”

À 63 ans, Collen est un excellent exemple de la règle «sans excuse» lorsqu’il s’agit d’être actif, en forme et en bonne santé.

En tant que guitariste de rock and roll dans un groupe de rock internationalement connu, Collen n’a pas commencé comme un passionné de santé et de fitness. Après des années à jouer dur, à faire la fête et à mener un “style de vie très malsain”, Phil a décidé de faire un changement. Au début de la trentaine, Collen a décidé d’arrêter de boire et de faire la fête. Sa conversion salvatrice est survenue juste avant son DÉF LEPPARD camarade de groupe et “jumeau terroriste” de la scène de la fête, Steve Clark, est décédé d’une surdose de médicaments sur ordonnance et d’alcool au début de 1991. Inspiré pour mener une vie plus saine, le sobre Collen n’avait plus besoin de «récupérer» chaque jour de la débauche de la nuit précédente, et se retrouvait à la place avec de nombreuses heures libres dans sa journée. Collen a commencé à faire de l’exercice, à courir pour commencer et plus tard à pratiquer l’art martial du kick boxing Muay Thai.

Collen a cessé de manger de la viande au début des années 1980 et est devenu végétalien en 2011. Il a dit au Los Angeles Times: “J’ai toujours pensé que c’était un peu bizarre de manger des cadavres même si mes parents disaient que tout allait bien. Mais j’ai vu ‘Le massacre à la tronçonneuse du Texas’, et cela l’a fait. Dans le film, ils font la même chose aux gens qu’aux animaux, alors j’ai graduellement cessé de manger de la viande … La question de la santé est arrivée bien plus tard. Le véganisme est venu [10] il y a des années, et c’était plutôt une décision de santé. “

Collen Raconté Crochet intérieur à propos de son régime: “J’ai une application téléphonique pour compter les calories. Heureusement, je pouvais manger autant de légumes et de fruits que je voulais. Je n’avais pas de fringales et j’avais encore des jours de triche occasionnels.”

