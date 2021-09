Le guitariste de Black Oak Arkansas, Rickie Lee Reynolds, est décédé à 72 ans

Selon TMZ, Rickie Lee Reynolds, le guitariste de longue date de CHÊNE NOIR ARKANSAS, le groupe de psycho-boogie du sud hillbilly avec plus de 50 ans d’histoire, est décédé. Il avait 72 ans.

Reynolds est décédé dimanche matin (5 septembre) dans un hôpital, où il luttait contre des complications de santé à long terme.

CHÊNE NOIR ARKANSAS a eu une séquence incroyable de malchance. Mis à part les divorces, la drogue et les accidents de voiture, les membres de BOA fait face à la prison et à l’itinérance. Le groupe a traversé des années de poursuites avec l’ancien management. Les accusations fusent de partout. Des millions de dollars ont disparu. Lorsque l’enceinte de leur groupe a brûlé, le chanteur James L. Mangrum (alias Jim Dandy) a fait l’objet d’une enquête pour suspicion d’incendie criminel et de fraude. Au début de leur carrière, les membres ont formé une société, donnant une procuration, dans le but de partager leurs gains de manière égale. Les affaires et la fraternité ont été formidables pendant des années.

Cependant, à la fin des années 1970, lorsque des membres ont tenté de partir, des problèmes ont surgi. Le batteur Tommy Aldridge avait essayé de partir BOA, mais n’était pas autorisé. Il s’est finalement faufilé hors de l’enceinte du groupe au milieu de la nuit et a fini par poursuivre le groupe et la direction pour sa libération. Bassiste Pat “Dirty” Daugherty a été arrêté et a purgé une peine de prison pour possession de drogue après avoir quitté le groupe. Guitariste Harvey “Burley” Jett, qui voulait partir pour commencer un ministère après avoir trouvé le christianisme, s’installa dans un tribunal pour céder sa terre, sa maison et ses redevances en échange de sa liberté. Les batailles juridiques se sont poursuivies, les deux parties étant incapables de faire la paix.

Pour Mangrum et Reynolds, la goutte d’eau est venue quand ils ont regardé, impuissants, dans un mouvement sans précédent, l’ensemble BOA catalogue d’édition a été vendu le eBay.

Arènes en tête d’affiche dans les années 1970 avec des actes d’ouverture tels que Bruce Springsteen, AÉROSMITH et LES AIGLES, BOA détruit plus de 1000 étapes de ’72 à ’76. Ils sont devenus l’un des 5 meilleurs groupes de rock en tournée, ont remporté trois albums d’or, vendu près de cinq millions de disques et sont devenus les plus grands propriétaires fonciers privés de l’Arkansas. Ils ont donné des millions à des œuvres caritatives de l’Arkansas et ont donné au procureur général de l’époque Bill Clinton et femme Hillary leur premier trajet en limousine.

Bénéficiant de la toute première gamme de trois guitares, CHÊNE NOIR étaient une explosion de sexe, de sueur, de planches à récurer, de solos de batterie à mains nues avec un rituel destructeur de guitare comme point culminant en direct. David Lee Roth, Vince Neil et Axl Rose tous ont pris des pages (certains disent volé) de Dandyest le personnage sur scène. Cependant, au 21e siècle, ce sont les groupes de punk et de métal qui ont découvert et adopté BOA. DRAPEAU NOIR, SUPERSUCKERS, SURFERS BUTTHOL et PANTERA peuvent être comptés comme des fans.

À travers les triomphes et les tragédies, le CHÊNE a tenu bon. Pas de chance, les procès et les femmes ne pouvaient pas garder un combattant comme Dandy vers le bas. Au milieu des années 90, Mangrum, Reynolds et Fille reformé le groupe et ils étaient sur la route depuis.

CHÊNE NOIR ARKANSAS a fait don de plusieurs centaines de milliers de dollars à des œuvres caritatives au cours de sa carrière, et le maire de Little Rock et le gouverneur de l’État de l’Arkansas ont même déclaré un “Black Oak Arkansas Day”. Il y a maintenant une exposition permanente au Arkansas State Museum et au Barton Coliseum de Little Rock, Arkansas, dédiée au groupe.

photo par Boult de protection

