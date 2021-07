Le guitariste de Cendrillon Jeff LaBar est décédé à l’âge de 58 ans

Cendrillon le guitariste Jeff LaBar est décédé à l’âge de 58 ans. Aucune cause de décès n’a encore été révélée.

Le décès de LaBar a été confirmé par son fils Sebastian. Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Alors je viens de recevoir l’appel… Jeff LaBar, mon père, mon héros, mon idole, est décédé aujourd’hui. Je suis actuellement à court de mots. Je t’aime pop!”

Le père de Jeff, Bob LaBar, a également partagé la tragique nouvelle. « On nous a dit que notre fils Jeff LaBar est décédé à Nashville », a-t-il écrit sur son Facebook page.

Le groupe, leurs familles et la direction demandent la confidentialité pour le moment.

“Les cœurs lourds ne peuvent pas commencer à décrire le sentiment de perdre notre frère Jeff. Le lien entre nous au fil des décennies de création musicale et de tournées dans le monde est quelque chose que nous partageons de manière unique en tant que groupe. Ces souvenirs avec Jeff seront à jamais vivants dans nos cœurs. C’est inimaginable qu’un de nos frères de groupe nous ait quittés. Nous adressons à sa femme Debinique, son fils Sebastian, sa famille et ses amis nos plus sincères condoléances. La mémoire et la musique de Jeff seront avec nous pour toujours. Nous tous… le groupe, la famille et la direction apprécions l’immense effusion d’amour. Repose en paix Jeff” – Tom, Eric et Fred.

TMZ a rapporté que les amis et la famille de LaBar n’avaient pas pu le joindre ces derniers jours avant que sa première épouse, Gaile LaBar-Bernhardt, ne le trouve mort mercredi dans son appartement à Nashville.

Bien que Cendrillon n’ait pas sorti de nouvel album studio depuis Still Climbing en 1994, le groupe a recommencé à jouer des spectacles sporadiques en 2010, mais a été largement inactif ces dernières années tandis que le leader Tom Keifer se concentrait sur sa carrière solo.

En 2016, LaBar a accepté le blâme pour la période d’inactivité prolongée de Cendrillon, expliquant que son “problème d’alcool” avait provoqué une rupture entre lui et ses camarades de groupe. Il a déclaré à “Another FN Podcast With Izzy Presley”: “Je ne peux que spéculer, mais je pense que tout est de ma faute. Ce n’est un secret pour personne que j’ai un problème d’alcool. Et il a montré son visage laid sur l’un de ces [cruises that Cinderella played]. Je suppose que c’est ce qui a causé une rupture… Quand je suis tombé sur l’un de ces bateaux de croisière devant tout le monde – comme, en gros, OD’d – c’est à ce moment-là que le groupe, et surtout Tom [Kiefer] pris connaissance.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sobre au moment de l’interview, LaBar a répondu : « Non, je ne le suis pas. Quel est le problème. Ce qui est probablement le problème. Comme je l’ai dit, je ne peux que spéculer, car je ne parle plus aux autres gars. Je parle à Fred de temps en temps. Éric [Brittingham, bass] habite à 20 minutes de chez moi. Nous ne nous sommes pas parlé ces derniers temps, mais Eric et moi avons été les plus constants de tous mes compagnons de groupe au cours des 32 dernières années. C’est juste Tom et moi qui ne parlons plus. Et je ne peux que spéculer qu’il est très déçu et ne veut pas me voir mourir. Il ne veut pas me voir mourir.

Jeff Labar était un élément clé de Cendrillon alors que le groupe de hard rock est devenu célèbre à l’apogée des années 1980. Le groupe a été formé dans la banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie, et faisait partie des groupes de hard rock aux cheveux longs qui ont émergé dans une vague au milieu des années 1980. Signé chez Mercury Records aux États-Unis, le groupe a eu plusieurs albums multi-platine et est devenu une sensation MTV.

Labar a rejoint le groupe en 1985, remplaçant le guitariste original Michael Schermick. Il a joué sur les quatre albums studio du groupe. Les deux premiers albums du groupe, Night Songs en 1986 et Long Cold Winter en 1988, ont tous deux été certifiés triple platine pour des ventes de plus de 3 millions d’exemplaires chacun.

“Je pense que je suis un guitariste influencé par le rock britannique des années 70 qui a fait son chemin à travers les années 80 et à mi-chemin des années 90 dans un groupe de rock sous-estimé avec un succès marginal”, a commenté Labar dans une interview avec Back To The Hard Rock. “Parfois, je me sens sous-estimé, mais encore une fois, parfois surestimé en tant que légende.”

Labar a révélé dans la même interview : « Mon frère aîné, Jack jouait de la guitare. Quand il travaillait après l’école, je prenais sa guitare et je dansais devant un miroir sur les disques d’Alice Cooper. Après m’avoir rattrapé plusieurs fois, il m’a demandé si je voulais poser ou jouer. Il m’a montré 3 accords et un livre de chansons et le reste que j’ai appris moi-même à l’oreille, en écoutant ses disques.

« J’ai grandi en écoutant du prog-rock britannique des années 70 comme Yes, Genesis, Pink Floyd, etc. Après avoir commencé à jouer de la batterie, au 1er puis à la guitare, c’était Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Queen & the Alice Le groupe Cooper m’a autant influencé que Zeppelin.

« J’ai des chansons qui me sont spéciales. « Leather & Lace » de Stevie Nicks était ma chanson de mariage avec ma première femme. [Led] “The Rain Song” de Zeppelin est la première chanson que mon fils Sebastian m’a jamais demandé de lui apprendre. Mais je pense que « Kashmir » est ma chanson préférée de tous les temps. »

À la fin de leur ère de hard rock festif, la fortune de Cendrillon a décliné. Ils ont continué à travailler, mais se sont séparés au début des années 1990. Ils se sont réunis en 1996 et ont continué à se produire, mais ont cessé d’enregistrer après l’album Still Climbing de 1994. Le groupe a été vu pour la dernière fois dans le « Monsters of Rock Cruise » de 2014, auquel Labar fait référence ci-dessus, mais a de nouveau fait une pause.

En dehors de Cendrillon, LaBar a également lancé une carrière solo, sortant son premier album One For The Road en 2014. Il a également joué dans une autre tenue avec son compagnon de groupe de Cendrillon Eric Brittingham appelé les Naked Beggars.