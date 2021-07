Le guitariste de Guns N’ Roses Slash célèbre ses 15 ans de sobriété

GUNS N’ ROSES guitariste Sabrer célèbre le 15e anniversaire de sa sobriété.

Plus tôt aujourd’hui (dimanche 4 juillet), Sabrerla petite amie de longue date Meegan Hodges pris à elle Instagram de partager une photo du musicien de 55 ans avec la défunte icône de la mode punk-rock Jimmy Webb, et elle a inclus le message suivant : « Bébé, félicitations pour tes 15 ANS de SOBRIÉTÉ ! ‘Un dépendant qui parvient à se rétablir est capable de tout accomplir.’ (mots sages que quelqu’un a dit) Je suis tellement fier de toi tous les jours mais aujourd’hui je suis tellement très fier de toi. Je t’aime jusqu’à la lune et retour ! #recovery #youaresexyandsober #strength #bestmanyoucanbe #slash #happy4thofjuly”.

Sabrer, qui a été diagnostiqué en 2001 avec une forme d’insuffisance cardiaque congestive connue sous le nom de cardiomyopathie à la suite d’années d’abus chronique et important d’alcool, a discuté ouvertement de ses vices passés et de son éventuel rétablissement de la dépendance à l’alcool et à l’héroïne.

“Je viens d’un milieu non alcoolique, mais mon père était un buveur et les membres de ma famille étaient des buveurs, et être né en Angleterre faisait partie de la culture des pubs”, a-t-il déclaré. Rock classique.

“[I] sachez que si je pensais pouvoir boire un verre ou faire n’importe quoi avec désinvolture, cela laisserait cette porte ouverte. Je sais comment cela fonctionne, parce que je l’ai déjà fait, alors je m’en abstiens complètement.”

Sabrer a écrit sur sa bataille avec la bouteille dans son autobiogaphie 2007 “Sabrer”. Il a déclaré: “Je n’allais pas bien. Mais j’étais presque prêt à l’admettre. Je savais que ma débauche devait cesser. J’avais prévu d’avoir un peu d’espace de ma femme et de mon groupe après m’être autorisé à ceux prédéterminés quatre mois pour tout laisser traîner ; je savais que j’avais besoin de réconfort et de calme. Et je l’ai eu. Cette fois, la rééducation s’est avérée être une très bonne chose pour moi, parce que cette fois je me suis rendue. puis je me suis éclairci la tête et j’ai travaillé pour comprendre pourquoi j’aimais me mettre dans la même position encore et encore. Tôt le matin du 3 juillet 2006, je suis entré en cure de désintoxication. J’ai fait trente jours complets, j’ai complètement abandonné… J’ai appris plus sur moi-même que je ne l’aurais cru possible. Et depuis, je suis resté sobre.

Dans une interview avec BBC Radio 6, Sabrer rappelé lors de la première fois qu’il a joué sobre après des années d’abus de drogues. Il a dit à l’intervieweur Shaun Keaveny qu’il était avec REVOLVER EN VELOURS et toujours en cure de désintoxication lorsqu’il est monté sur scène pour la première fois. Il se souvient : « Il y a eu un moment où VELOURS est sorti et a fait un vrai tour rapide autour de la Californie. Et donc j’ai quitté la cure de désintoxication et je suis sorti et j’ai fait cette tournée, et c’était la première fois que j’étais sur scène sobre – jamais. [Laughs] C’était un voyage et c’était un peu instable, mais vous dépassez cela assez rapidement. Parce que tu es dans le moment ; vous ne pouvez pas simplement vous asseoir là et dire, ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça.’ Tu dois le faire. Alors j’ai surmonté ça assez rapidement.”

Sabrer Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps comment il savait qu’il était enfin temps de se nettoyer. “Quand je faisais tout ça et que je me réveillais assez souvent à l’hôpital ou sur le sol de la cuisine ou quoi que ce soit d’autre, il y a eu un moment où j’ai soudain réalisé que ces expériences de mort imminente étaient trop courantes et Je ne devrais probablement pas être ici”, a-t-il déclaré. “Et je pense qu’à ce moment-là, j’ai pensé qu’il ne me restait probablement plus que quelques atouts, le cas échéant, alors j’ai pensé qu’il était probablement temps de se concentrer sur le fait d’essayer d’être un peu plus responsable.”

Tom Zutaut, un ancien Geffen Records cadre chargé de signer GUNS N’ ROSES, a été célèbre pour avoir déclaré qu’au plus fort du succès du groupe, il craignait d’allumer un jour la radio et de découvrir que Sabrer était mort d’une overdose.