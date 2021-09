Le guitariste de Hellyeah, Tom Maxwell, lance Blackgoatwear Lifestyle Company

La pandémie qui a saisi et enveloppé le monde au cours de la dernière année et plus a en fait donné naissance à beaucoup de créativité et a permis aux artistes de poursuivre leurs visions uniques dans d’autres espaces. Le temps en quarantaine n’a pas été vain. Il a favorisé les idées et encouragé l’art. Nouvelle entreprise de style de vie Blackgoatwear est l’un de ces produits positifs de la pandémie.

Pendant le confinement, BONJOUR guitariste Tom Maxwell et ses amis Tim Buchenroth et Luc Fletcher a eu l’idée d’une entreprise de merchandising de style boutique qui s’est penchée sur le côté le plus sombre de la vie – en termes d’imagerie et d’esthétique. Le trio voulait créer non seulement des vêtements, mais aussi des pièces uniques, comme des boîtes d’ombre et des articles d’auto-soin comme des savons faits à la main et entièrement naturels, ainsi que des épices gastronomiques et des sauces piquantes, ainsi que des imprimés originaux de bandes dessinées, personnalisés morceaux de verre, et plus encore. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde quand il s’agit de Blackgoatweardes offres soigneusement organisées et hautement éditées.

Imaginez si Etsy et Art déviant procréé, sans les contraintes du commerce électronique typique et avec une passion pour le mystérieux, le mystique, le paranormal, l’occulte et les “Et si” qui définissent la vie telle que nous la connaissons. C’est Blackgoatwear. C’est vraiment une entreprise effrayante et cool, qui ne manquera pas de se connecter avec les fans de hard rock, de métal, de musique industrielle et gothique – et plus encore.

Si vous ne trouvez jamais tout à fait ce que vous cherchez et que vous appréciez ce style et cette esthétique, alors Blackgoatwear sera votre nouvelle marque préférée. Si vous aimez qu’on vous demande : « Oh mon dieu, où as-tu eu ça ? » lorsque les gens visitent votre maison ou lorsque vous mesurez votre tenue vestimentaire, ou si vous avez simplement envie d’un décor personnalisé, unique et totalement différent et que vous ne pouvez pas vous procurer chez le détaillant local à grande surface, alors Blackgoatwear est décidément pour vous.

L’entreprise se concentrera autant sur l’artisanat que sur le service à la clientèle, dans le but d’offrir aux acheteurs des œuvres d’art uniques qu’ils seront fiers de porter, d’afficher et d’utiliser lors de leurs dîners sombres.

Pour plus d’informations, visitez www.blackgoatwear.com.

