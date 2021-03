Un juge fédéral a ordonné au guitariste d’Iced Earth Jon Schaffer d’être détenu sans caution.

Schaffer aurait participé à l’assaut du Capitole américain par des émeutiers le 6 janvier. Des photographies du guitariste à l’intérieur du bâtiment du Capitole sont apparues sur Twitter, où il a été rapidement identifié. Schaffer, un résident de Columbus, Indiana, fait maintenant face à une demi-douzaine d’accusations. Un affidavit déposé dans l’affaire allègue que Schaffer était l’une des personnes qui ont utilisé un spray anti-ours sur les agents pendant l’émeute.

Les images incluses dans les documents de chargement montrent Schaffer vêtu d’un gilet tactique. Il porte également un chapeau portant la mention «Membre à vie d’Oath Keepers». Neuf membres de la milice Oath Keepers font maintenant face à une affaire de complot pour leur participation à l’émeute. Le nom de Jon Schaffer n’en fait pas partie, cependant.

Le FBI a enquêté sur Schaffer, constatant qu’il s’était précédemment identifié comme un anarchiste. Au cours de la marche du MAGA en novembre, il s’est entretenu avec des journalistes. «Si quelqu’un veut apporter la violence, je pense que nous sommes nombreux ici à y être prêts», dit-il dans cette interview.

Iced Earth a condamné la participation du guitariste Jon Schaffer aux émeutes du Capitole américain.

Après que la nouvelle ait éclaté sur les réseaux sociaux et que Schaffer ait été identifié, le groupe a finalement publié une déclaration. «Nous espérons que toutes les personnes impliquées ce jour-là seront traduites en justice pour faire l’objet d’une enquête et répondre de leurs actes», peut-on lire en partie dans cette déclaration.

Maintenant que Schaffer fait face à des accusations fédérales, il semble avoir des remords. Son avocat fait valoir que ses commentaires faits aux journalistes ont été sortis de leur contexte. Il fait également valoir que Schaffer sait qu’il a «fait preuve d’un mauvais jugement» le 6 janvier et souhaite que son client fasse un «remaniement». Le guitariste de 52 ans n’a pas d’antécédents, que son avocat utilise pour dire qu’il ne présente aucun danger pour la communauté.

Le juge fédéral Zia M. Faruqui a toutefois rejeté la libération du guitariste. Elle a constaté que Schaffer ne présentait pas de risque de fuite mais posait un danger pour sa communauté. Schaffer sera désormais détenu sans caution jusqu’à ce qu’il fasse face à son procès. Aucune date de procès future n’a été fixée pour lui.

Schaffer est le membre fondateur de Iced Earth; le chanteur et le bassiste du groupe sont partis après les émeutes. L’acte a été formé en 1985 à Tampa, en Floride. Le groupe a sorti son premier premier album en 1990 et a depuis sorti douze albums studio. Actuellement, Jon Schaffer et Brent Smedley sont les seuls membres restants.