Le guitariste de Kill Devil Hill dit que Vinny Appice avait « raison » de blâmer Tardiness pour son départ du groupe

Dans le dernier épisode de la “Le centre musical de J-Bunny” Podcast, TUER LA COLLINE DU DIABLE guitariste Marc Zavon répondu à Vinny Appice‘s affirme que le légendaire batteur a quitté le groupe parce que les autres membres du groupe n’ont pas pu se rendre à temps aux répétitions et aux concerts.

Peu de temps après son départ TUER LA COLLINE DU DIABLE début 2014, Vinny a déclaré que l’incapacité du groupe à obtenir une traction significative avec sa musique était un facteur majeur dans sa décision. Cependant, plus récemment, Vinny a suggéré qu’il avait quitté le groupe parce qu’il “ne pouvait pas gérer” le fait que certains de ses camarades de groupe étaient constamment en retard pour TUER LA COLLINE DU DIABLE activités d’une heure et demie ou même plus.

Demandé de répondre à Appiceles derniers commentaires de et abordent le fait que l’explication du batteur pour expliquer pourquoi il a quitté le groupe semble avoir évolué au fil du temps, marque Raconté “Le centre musical de J-Bunny”: “Eh bien, les deux [of his stated reasons] sont vrai. Et il a raison. Et il y avait [tardiness]. Dewey [Bragg], notre chanteur, à l’époque, traversait des moments difficiles et des difficultés personnelles, et il avait parfois du mal à se montrer. Et même quand nous étions en tournée, il avait – je ne sais pas, mec – juste un peu de mal. C’est un homme totalement changé maintenant, et maintenant c’est le premier gars, où que nous allions, c’est lui qui nous dit : ‘Hé, mec, on va être en retard pour le soundcheck.’ Mais à cette époque, oui, c’était un peu plus difficile de le disputer. Donc Vinny était juste. Et Vinny, il ne supporte pas vraiment ça. C’est un homme de nom – il a une histoire et une réputation. C’est un pro. C’est une star. Donc tu ne peux pas blâmer le gars pour ça. Je ne l’ai certainement pas fait. J’étais le premier là-bas [for rehearsals and live shows], parce que j’étais content de jouer avec ces gars. Vous plaisantez j’espère? Vinny Appice et Marron Rex dans une pièce, et je peux jouer de la guitare ?”

Il a poursuivi: “Alors, de toute façon, j’aurais aimé que ça continue, mais parfois les choses ne fonctionnent pas, et tout arrive pour une raison. Alors j’essaie de ne pas le remettre en question. Nous avons des gars géniaux dans le groupe maintenant , et tout arrive pour une raison. J’ai donc hâte de sortir ce nouvel album et les gens entendent ce que nous pouvons faire sans ces gars dans le groupe. “

Vinny, qui avait déjà joué avec SABBAT NOIR, DIO et PARADIS ENFER, la gauche TUER LA COLLINE DU DIABLE en mars 2014. Il a depuis été remplacé par Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF).

TUER LA COLLINE DU DIABLE, qui comprenait également initialement l’ancien PANTERA et VERS LE BAS bassiste Marron Rex, a sorti son deuxième album, “Révolution ascendante”, en octobre 2013 via Century Media Records.

De retour en 2019, Zavon a confirmé que TUER LA COLLINE DU DIABLE avait recruté Nico d’Arnèse jouer de la basse après le départ de marron.



