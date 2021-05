Le guitariste de Kix Ronnie Younkins est “ incapable de jouer ” avec un groupe pour un avenir prévisible

KIX a annoncé que le guitariste Ronnie Younkins est incapable de jouer avec le groupe dans un avenir prévisible. Il sera temporairement remplacé par Bob Paré, musicien accompli qui a étudié au Music Institute de Los Angeles et a enseigné le solfège et la guitare dans plusieurs institutions, dont le Western Maryland College et le Maryland Institute of Music. Bob était un musicien de session pour plusieurs sorties de labels indépendants, et a passé la majeure partie de sa longue carrière à se produire en live dans la région du Maryland et de Washington, DC avec divers groupes, y compris FORCER, TOUJOURS AUGMENTER, PROJET: EUPHORIA et, plus récemment, le SE RUER groupe hommage CHIENS DU SOLEIL avec KIX bassiste Mark Schenker.

Dit KIX: “Nous souhaitons Ronnie tout le meilleur, et nous espérons son retour rapide dans le groupe. Veuillez rejoindre KIX en accueillant Bob à la famille, en attendant Ronniele retour éventuel de. “

Il y a quatre ans, Younkins s’est ouvert au sujet de sa toxicomanie, affirmant que «sa maladie s’était aggravée» après avoir rechuté plusieurs années plus tôt après deux décennies d’abstinence.

Younkins raté un KIX concert en Pennsylvanie en mars 2017 lorsque le reste du groupe n’a pas pu le joindre. Il a finalement été trouvé “pas en très bon état et très bouleversé”, selon TMZ. Un mois plus tard, ses camarades de groupe ont révélé qu’il «se dirigeait vers un centre de désintoxication» et ont promis que sa place à KIX «l’attendrait» une fois qu’il serait prêt à recommencer à jouer avec le groupe.

Pendant que Younkins était en cure de désintoxication, il a pris le temps de rejoindre son KIX camarades de groupe pour une performance en juin 2017 au Festival de rock suédois, où il a donné une vaste interview à Metal Rules qui a également abordé sa lutte continue contre la toxicomanie.

Parlant de sa santé, Ronnie a déclaré: «Ma maladie s’est aggravée. J’ai eu 21 ans d’abstinence à un moment donné. Je suis devenue sobre et nettoyée en 1989, mais je continuerais… Bref, ce qui m’a fait revenir, c’est la complaisance dans mon programme. Je ne faisais pas assez de travail pour le programme des AA comme je le faisais dans les premières années. Ensuite, j’ai suivi un traitement contre l’hépatite C, ou ils devraient l’appeler punition, l’ancien qui a de nombreux effets secondaires, en 2010. Un d’entre eux étant de l’insomnie, et le médecin m’a mis sur Ambien, et ça m’a foiré. C’est un somnifère, et je suis devenu accro, et puis je ne travaillais pas au programme, comme avec la mort de ma mère – j’ai travaillé à travers à dix ans d’abstinence, j’ai travaillé là-dessus avec mon parrain. [My] papa est mort, genre, en 2012. Une autre merde s’était produite, et j’ai travaillé à travers [it], et des choses sérieuses se sont produites.

«Nous avons tous des problèmes», a-t-il poursuivi. «Nous avons tous des trucs qui arrivent dans nos vies et, vous savez, j’ai travaillé à travers eux dans le programme, mais quand mon père est mort, et j’étais complaisant dans le programme, et j’étais déjà haut sur ce putain d’Ambien. J’ai dit, «Putain. Et, je suis sorti, et j’ai recommencé à faire de l’héroïne et de la cocaïne moins d’un mois après la mort de mon père, et ça n’a été rien d’autre qu’une descente depuis. J’ai traversé deux désintox, [in] 2014 [and] 2015. “

Les statistiques de désintoxication pour toxicomanie et alcoolisme montrent que le pourcentage de personnes qui rechuteront après une réadaptation et même une période de récupération varie de 50 à 90%.

La plupart des gens n’arrivent pas à quitter leur dépendance dès leur première tentative. Ils peuvent essayer et échouer à plusieurs reprises avant de parvenir à une sobriété durable.

Pour les toxicomanes qui recommencent à consommer de la drogue, il n’y a aucune garantie qu’ils pourront jamais s’arrêter à nouveau; leur rechute peut se révéler être une condamnation à mort.

Au fil du temps, la vie du toxicomane a tendance à se détériorer. Cela signifie que lorsque les gens rechutent, ils peuvent retourner à une vie encore pire qu’avant.

Younkins a ajouté qu’il était “reconnaissant” à ses camarades de groupe de l’avoir soutenu à travers tous ses problèmes. “J’adore ces gars du groupe”, a-t-il déclaré. «Ils ont tous été mes frères, et [KIX guitarist [Brian‘s [Forsythe] a été d’une grande aide, parce qu’il est également dans le programme, et ouais… Alors, je veux juste me remettre de ma merde une fois pour toutes au quotidien. ”