CORN guitariste James “Munky” Shaffer passera à côté de certains des prochains spectacles du groupe après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

“Malheureusement, Munky a été testé positif au COVID”, CORN dit dans un communiqué. “Il va bien, mais il ne jouera pas certains de nos prochains concerts. La tournée se déroule comme prévu malgré ces circonstances, et nous prévoyons un prompt rétablissement. On se voit ce soir, Utah.”

Shaffer est le deuxième membre de CORN dans un mois pour être testé positif au COVID-19. Début août, le chanteur Jonathan Davis est tombé avec la maladie, forçant le report de six dates et l’annulation de deux le CORNtournée aux États-Unis en cours.

La semaine dernière, Davis a déclaré qu’il luttait toujours contre les séquelles du COVID-19, près de trois semaines après l’annonce de son test positif pour le nouveau coronavirus.

Davis, qui aurait été complètement vacciné, a abordé sa bataille contre le COVID-19 au cours CORNle 3 septembre à Burgettstown, Pennsylvanie. Avant de se lancer dans la chanson “Tombé loin de moi”, Jonathan a déclaré à la foule: “C’est si bon d’être de retour, vous tous. Certains d’entre vous le savent peut-être, d’autres non, mais je me remets. J’ai eu COVID, et cette merde m’a botté le cul. Mais je J’ai décidé que je n’allais pas annuler. Alors je suis peut-être debout, je suis peut-être assis sur ma chaise, mais je vais te donner cent pour cent, putain de pour cent. Alors crions et passons un bon putain de moment ce soir.”

À CORNles dernières émissions de , Davis a pris place sur un trône personnalisé près de la colonne montante du tambour en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19. Dans des séquences vidéo de CORNLe concert du 27 août à Tinley Park, Illinois – son premier concert après avoir révélé son diagnostic positif – Davis On pouvait le voir marcher lentement sur la scène, tousser et semblant prendre une minute pour reprendre son souffle. Selon TMZ, Davis a également reçu des coups occasionnels d’un réservoir d’oxygène installé près de ce trône.

Les experts ont répété à plusieurs reprises qu’un vaccin COVID-19 est l’outil le plus important pour prévenir les infections et se protéger contre les maladies modérées et graves. Certaines variantes, telles que delta, peuvent être plus susceptibles de provoquer des infections à percée, mais les vaccinations ont montré une protection contre les maladies symptomatiques causées par delta. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées. Aux États-Unis, 97 % des hospitalisations au cours des trois derniers mois, depuis l’arrivée de delta, concernent des personnes non vaccinées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes décédées du COVID-19 au cours des trois derniers mois n’étaient pas vaccinées.

Les masques réduisent le risque qu’une personne infectée propage le virus et offrent une certaine protection au porteur contre l’infection. Une nouvelle étude a révélé qu’un port accru de masques entraînait une réduction significative du pourcentage de personnes atteintes de COVID-19, sur la base de la déclaration des symptômes et des tests d’anticorps SARS-CoV-2. Les chercheurs ont testé à la fois des masques en tissu et des masques chirurgicaux et ont trouvé des preuves particulièrement solides que les masques chirurgicaux sont efficaces pour prévenir le COVID-19.



