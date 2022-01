Le guitariste de la progéniture blâme les partisans «fous» de Trump pour avoir embrassé les théories du complot et les mensonges sur l’émeute du Capitole américain

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin « Nouilles » Wasserman a fustigé comme « fou » Donald Trump des partisans qui adoptent des théories du complot sauvages et des mensonges purs et simples sur l’assaut contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Le lundi (3 janvier), CNN diffusé un segment dans lequel un journaliste Donie O’Sullivan demandé Atout partisans de l’émeute du Capitole et ont découvert que beaucoup d’entre eux ont insisté sur le fait que l’insurrection a été causée par une combinaison de démocrates et les FBI, malgré de nombreuses séquences vidéo et d’autres preuves du contraire.

Plus tôt aujourd’hui, Nouilles partagé O’Sullivanle tweet de qui comprenait le CNN reportage vidéo, et il a écrit dans un message d’accompagnement : « Ces gens sont fous, mais il y a une aile médiatique énorme, très sophistiquée, dédiée à alimenter ce genre d’illusion paranoïaque mal informée. Cette aile médiatique est anti-démocratique et anti-américaine. # FoxNews #misinformation #MisinformationPsychosis #Cult45 #Cult ».

Plus de 725 personnes ont été inculpées de divers crimes en lien avec l’insurrection meurtrière. Parmi ceux-ci, 225 personnes ont été accusées de voies de fait ou de résistance à l’arrestation tandis que plus de 75 ont été accusées d’avoir utilisé une arme mortelle ou dangereuse contre des policiers. 640 personnes ont été accusées d’être entrées dans un bâtiment fédéral à accès restreint ou sur son terrain et 75 autres ont été inculpées d’être entrées dans une zone d’accès restreint avec une arme mortelle.

À la suite de l’insurrection, le Congrès a été contraint de suspendre temporairement le décompte des votes du Collège électoral de 2020, un processus qui a finalement certifié l’élection de Président Joe Biden.

Parmi les théories populaires du complot qui ont émergé au cours de l’année qui a suivi l’insurrection, il y a des affirmations infondées selon lesquelles les émeutiers étaient membres de Antifa, cette FBI les agents étaient à blâmer pour l’émeute, et que les émeutiers étaient pacifiques et ont été accusés de crimes qui ne se sont jamais produits.

« Plus tôt dans la journée, le Capitole était assiégé par des gens qui ne peuvent être décrits que comme antithétiques du mouvement MAGA », Laura Ingraham dit sur elle Fox News spectacle de la nuit du 6 janvier 2021, faisant référence à Atoutle slogan « Make America Great Again ». « Ils n’étaient probablement pas tous Atout sympathisants, et certains rapports Antifa des sympathisants ont peut-être été éparpillés dans la foule. »

Officier de police du Capitole Brian malade, qui a été aspergé d’une substance chimique pendant l’émeute, s’est effondré plus tard et est décédé.

De nombreuses personnalités politiques ont accusé Atout d’avoir personnellement incité à l’attaque en laissant entendre à plusieurs reprises que ses partisans devraient prendre des mesures afin d’exiger des législateurs qu’ils répondent à ses allégations sans fondement de fraude électorale. Lors d’un rassemblement précédant l’émeute, Atout a prononcé un discours incendiaire, exhortant la foule à se rendre au Capitole, à « faire preuve de force » et à « se battre beaucoup plus fort ».

Au lendemain de l’attaque, Twitter suspendu définitivement Atout, citant « le risque de nouvelles incitations à la violence ».

FBI réalisateur Christophe Wray a qualifié l’émeute d’acte de « terrorisme domestique ».



