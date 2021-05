Le guitariste de la progéniture critique la députée de Gop pour avoir comparé la politique des masques de maison à l’Holocauste

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Noodles” Wasserman a fustigé le membre républicain de la Chambre des représentants pour avoir comparé une décision de continuer à exiger des masques à la Chambre aux mesures prises par les nazis pendant l’Holocauste pour contrôler le peuple juif.

Républicain Marjorie Taylor Greene, dans une conversation avec le Réseau de radiodiffusion chrétiennede La voix de David Brody Real America émission de télévision “Le refroidisseur d’eau”, a attaqué le président de la Chambre Nancy Pelosi et l’a accusée d’être une hypocrite pour avoir demandé aux membres du GOP de prouver qu’ils avaient tous été vaccinés avant de permettre aux membres d’être dans la chambre de la Chambre sans masque.

«Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or, et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde zone, à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz nazies. Allemagne,” Greene mentionné. “Et c’est exactement le type d’abus qui Nancy Pelosi parle. “

Plus tôt aujourd’hui, Nouilles pris à son Twitter pour partager un clip vidéo de Greene faisant ses commentaires, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Putain de merde! Les gens ont en fait voté pour le cauchemar de ce tweaker! C’est le @GOP d’aujourd’hui et un exemple parfait de la raison pour laquelle nous devons avancer sans eux. #PartyofTheInsane”.

Selon CNN, chaque démocrate du Congrès à la fois à la Chambre et au Sénat est entièrement vacciné. Au Sénat, 92% des républicains se disent vaccinés, mais seulement 44,8% des républicains de la Chambre diraient s’ils ont reçu les vaccins nécessaires.

En février dernier, LA PROGÉNITURE chanteur Bryan “Dexter” Hollande a dit à la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X qu’il ne considère pas LA PROGÉNITURE “un groupe politique.” Nouilles a concédé, en disant: “Nous essayons de poser des questions. Cela pourrait être sur la société, sur les relations personnelles, ou cela pourrait être sur ce que nous voyons se produire dans le monde. Dans ce cas, c’est ce que nous voyons se produire dans le monde à la fois sur le plan politique sur la scène et sur la scène personnelle. Donc, c’est plus une sorte d’expression d’idées qui posent une question. Du moins c’est ce que nous espérons – plutôt que d’essayer de dire aux gens ce qu’ils doivent penser. ” Dexter a ajouté: “Quand vous prononcez le mot” politique “, on dirait que vous allez essayer de forcer votre opinion sur quelque chose à quelqu’un, et ce n’est pas du tout ce que nous essayons de faire. Nous faisons des observations et le quittons à vous de tirer vos propres conclusions. “

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de “Laissez les mauvais temps rouler”, arrivé le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux précédents albums du groupe.

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré “Laissez les mauvais temps rouler” au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.



