LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Nouilles” Wasserman a parlé à “Le spectacle de Blairing Out avec Eric Blair” sur l’inspiration lyrique de la chanson-titre du dixième album studio du groupe, « Laissez les mauvais temps rouler », qui est sorti en avril. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a deux façons de voir les choses. L’une est, mon Dieu, il se passe tellement de choses dans ce monde. Comment le combattez-vous ? L’autre est ce que nos dirigeants nous disent. “Tu penses que je suis mauvais maintenant ? Tu penses que je me fous de toi maintenant ? Attends. Je vais empirer.” Je pense que nous l’avons vu beaucoup au cours des quatre dernières années dans ce pays. Mais je pense que nous le voyons également dans le monde entier. Vous voyez une montée du nationalisme vraiment ethnocentrique se produire dans le monde entier ; ce n’est pas seulement dans ce pays . Et quand ces mouvements arrivent au pouvoir, de mauvaises choses se produisent – des guerres se produisent; des guerres mondiales se produisent. Et je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point certaines de ces forces qui prennent le pouvoir sont dangereuses. “

Nouilles a également expliqué la ligne “la vérité est ce que nous effaçons” dans « Laissez les mauvais temps rouler », en disant : « Vous avez des gens qui passent à la télévision et qui mentent – ​​mentent carrément, inventent des choses. L’idée que [Donald] Atout je n’ai pas perdu ce dernier [presidential] élection. Il a perdu cette élection. C’était une élection juste et libre, mais il y a des gens qui ne croient pas que c’est ce qui s’est passé. La vérité n’a pas d’importance pour ces gens. Ils vont croire leur chef, qu’il leur mente ou non, ce qui Atout vous ment.” Il a alors regardé droit dans la caméra et a répété : “Atout vous ment. Mais ils vont le croire de toute façon.

“C’est fou, c’est là où nous en sommes dans ce monde aujourd’hui”, a-t-il poursuivi. « Et ce n’est pas seulement Atout. Comme je l’ai dit, ce genre de choses se produit partout dans le monde dans différents gouvernements, dans différentes parties du monde.

“Pour que la démocratie réussisse – et je suis très pro-démocratie. Je sais que nous vivons dans une république démocratique. Mais je suis très pro-démocratie, et je pense que les gens devraient avoir leur mot à dire”, Nouilles ajoutée. “Pour que les gens soient correctement soignés et correctement défendus, ils doivent avoir leur mot à dire. Mais ils ont également besoin d’informations réelles et honnêtes et véridiques. Et nous n’obtenons pas toujours cela dans ce pays, et vous n’êtes pas toujours voir cela dans d’autres parties du monde.

La suite de 2012 “Jours passent”, « Laissez les mauvais temps rouler » a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux précédents LP du groupe.

Nouilles, leader Bryan “Dexter” Hollande, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.



