Le guitariste de la progéniture: «  Nous avons des leaders mondiaux qui ne semblent pas vouloir changer quoi que ce soit pour le mieux  »

LA PROGÉNITURE chanteur Bryan « Dexter » Hollande et guitariste Kevin « Noodles » Wasserman a parlé à Rock Sound du prochain dixième album studio du groupe, « Laissez les mauvais temps rouler », qui arrivera le 16 avril via Registres Concord. Le suivi des années 2012 « Jours passent » a été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux derniers albums du groupe.

Parlant de l’inspiration pour le « Laissez les mauvais temps rouler » titre de l’album, Dexter dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, la phrase résume le monde au cours des dernières années. Et même s’il semble que, espérons-le, des temps meilleurs se profilent à l’horizon, les mauvais temps continuent de rouler, je pense. »

Nouilles ajouté: « Ce n’est pas seulement [that] On nous a donné cette émission de merde sur laquelle nous n’avons vraiment aucun contrôle, nous pourrions aussi bien en tirer le meilleur parti, en plus de cela, nous avons des leaders mondiaux qui ne semblent pas vouloir changer quoi que ce soit pour le mieux. Ils roulent les mauvais moments. «

A continué Dexter: « Ce n’est pas une blague. Le monde est dans une mauvaise passe en ce moment. Et j’ai l’impression que les dirigeants n’essaient pas vraiment de l’améliorer – pas comme ils le devraient; pas comme ils l’auraient fait il y a une génération. Je pense cette idée de travailler avec des gens de l’autre côté de l’échiquier politique vient de disparaître. «

M’a dit Nouilles: « La démocratie a pris un coup. L’idée que nous pouvons nous rassembler tous et grâce à des idées partagées et une préoccupation partagée les uns pour les autres, nous pouvons passer à travers cela. Les gens sont juste, comme, ‘Oh, non. Va te faire foutre. Nous avons gagné cette élection, et vous allez vous faire foutre. Nous sommes au pouvoir. Nous ne voulons pas entendre parler de vous. Vous ne pouvez pas avoir une société civilisée de cette façon. «

Dexter a déclaré: « C’est lourd. C’est un message sérieux que nous voulions faire passer. En même temps, jeez, vous ne pouvez marteler que si longtemps avant d’être juste la déception à la fête. Donc, je pense que le revers de la même déclaration , « Laissons les mauvais moments rouler », c’est presque un peu comme: « Nous sommes ici. Nous devons faire un peu avec les coups de poing. » Et le refrain de cette chanson le résume un peu, le rend un peu plus léger. Donc, c’était comme si c’était le ton du disque; c’est le message sous-jacent de tout ça. «

Hollande, Wasserman, le batteur Pete Parada et nouveau bassiste Todd Morse écrit et enregistré « Laissez les mauvais temps rouler » au cours des dernières années à divers endroits, y compris le studio du groupe à Huntington Beach, en Californie.

En décembre, LA PROGÉNITURE a publié le clip officiel de son Osciller-produit une version de couverture de « Noël (bébé s’il te plait rentre à la maison) », une chanson rock chantée à l’origine par Darlene Love et inclus sur l’album de compilation saisonnière de 1963 « Un cadeau de Noël pour vous » de Phil Spector.

Avril dernier, LA PROGÉNITURE a sauté sur le « Roi des tigres » train en marche en enregistrant une version de couverture de LE GROUPE CLINTON JOHNSONde « Ici Kitty Kitty », une chanson rendue populaire par Joe Schreibvogel – mieux connu comme Joe exotique, le « roi des tigres » – à travers le Netflix docuseries.

Il y a deux ans, bassiste Gregory «Greg K.» Kriesel, qui n’a pas joué avec LA PROGÉNITURE depuis 2018, a déposé une plainte fédérale contre Nouilles et Dexter alléguant la violation de la marque et la violation du contrat de partenariat sur les droits de LA PROGÉNITURE Nom. En réponse, Hollande et Wasserman a déposé une plainte reconventionnelle, niant pratiquement tout Kriesel allégué et demandant au tribunal de nommer « trois évaluateurs désintéressés pour apprécier la juste valeur » de Krieselparts de LA PROGÉNITURE.

LA PROGÉNITURE a vendu plus de 40 millions d’albums dans le monde, remporté d’innombrables prix et a régulièrement tourné, jouant plus de 500 spectacles au cours de la seule dernière décennie. Leur musique a eu un impact durable sur le cinéma, la télévision et les jeux vidéo.



