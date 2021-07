Le guitariste de Lynyrd Skynyrd Gary Rossington se remet d’une procédure cardiaque d’urgence: rapports

Le dernier membre original actif du groupe de rock sudiste classique Lynyrd Skynyrd se remettait samedi soir après avoir récemment subi une intervention cardiaque d’urgence, selon le groupe.

Le guitariste Gary Rossington, 69 ans, qui joue avec le groupe depuis ses débuts à Jacksonville, en Floride, se reposait à la maison avec sa famille et s’attendait à “un rétablissement complet”, a écrit le groupe vendredi dans un article sur Facebook.

Le chanteur principal Johnny Van Zant a déclaré aux fans lors d’un récent concert au Minnesota que Rossington avait été mis à l’écart parce qu’il devait “avoir un stent d’urgence placé dans son cœur”, a rapporté le site Web Ultimate Classic Rock.

Rossington a des antécédents de problèmes cardiaques, ayant subi une intervention chirurgicale à la suite d’une crise cardiaque en 2015, et de nouveau pour réparer une valve cardiaque en 2019, selon le magazine Rolling Stone. L’opération de 2019 a forcé le report d’une tournée de Lynyrd Skynyrd, selon le média.

Rossington a raté une série de concerts récents du groupe, dont le concert de vendredi soir à Minot, dans le Dakota du Nord, selon Rolling Stone.

Le groupe a fait appel au guitariste Damon Johnson basé en Alabama pour le remplacer pendant que Rossington poursuit son rétablissement, a rapporté AL.com.

Le groupe a affirmé dans son article sur Facebook que la décision de poursuivre son programme de tournée était venue à la demande de Rossington.

Mis à part Rossington, seul le batteur Artimus Pyle – qui a été séparé du groupe – survit à l’apogée du groupe dans les années 1970, quand il était connu pour des chansons telles que « Free Bird ».

En octobre 1977, un accident d’avion dans le Mississippi a tué le chanteur principal Ronnie Van Zant et ses frères et sœurs Steve et Cassie Gaines, respectivement guitariste et chanteur de fond. Après une interruption après l’accident d’avion, le groupe est réapparu sous le nom de Rossington Collins Band au début des années 1980, avec l’épouse de Rossington, Dale Krantz Rossington, comme chanteur principal.

Les membres de la formation la plus récente de Lynyrd Skynyrd, dont le chanteur Johnny Van Zant (devant, deuxième à gauche) et le guitariste Gary Rossington (au centre).

Mais quelques années plus tard, Johnny Van Zant a formé une version remaniée du groupe de son défunt frère Ronnie, et depuis, ils tournent et enregistrent.

Au cours des années qui ont suivi le crash, des membres du groupe, dont Allen Collins, Leon Wilkeson, Billy Powell, Ed King et Bob Burns, sont décédés de diverses causes.

Rossington et le groupe ont joué sur “Fox & Friends” en juin 2018, interprétant un ensemble de chansons comprenant “What’s Your Name?” “Gimme Three Steps” et “Sweet Home Alabama”.