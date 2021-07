Le guitariste de Lynyrd Skynyrd Gary Rossington subit une chirurgie cardiaque d’urgence

Le guitariste de Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, a récemment subi une opération cardiaque d’urgence, a déclaré le groupe sur les réseaux sociaux le vendredi 23 juillet. Dans un message publié avec une vidéo de Lynyrd Skynyrd en train de jouer, le groupe de rock a déclaré aux fans que Rossington était actuellement à la maison en train de se remettre.

“Nos pensées et nos prières accompagnent Gary Rossington alors qu’il se remet d’une opération cardiaque d’urgence”, a commencé le message. “Gary est à la maison en train de se reposer et de récupérer avec sa famille à la maison. Il veut que tout le monde sache qu’il va bien et s’attend à un rétablissement complet.” Le groupe a partagé qu’ils continueraient à jouer sans Rossington alors qu’il revenait en pleine santé, une décision encouragée par la famille du guitariste.

“Après l’année dernière, la fermeture du pays et tout ce que nous avons traversé, The Rossington’s a encouragé le groupe à aller se produire en son absence”, a écrit le groupe. “La musique est un puissant guérisseur ! Nous avons tous pensé que jouer les spectacles et apporter la musique à vous tous était une meilleure option que d’annuler les performances. Nous souhaitons à Gary un prompt rétablissement et nous verrons la nation Skynyrd très bientôt !”

Lynyrd Skynyrd a également encouragé les fans à prier pour Rossington et sa famille et à lui laisser un message de soutien. “S’il vous plaît, faites-nous une faveur et dites quelques prières pour la famille Rossington et si vous souhaitez lui laisser un message (positif), faites-le!” la déclaration a conclu. « Il aura hâte de les lire !

L’homme de 69 ans a déjà subi une crise cardiaque en octobre 2015 et a dû subir une intervention chirurgicale cardiaque d’urgence en 2016. Il s’est fait réparer une valve cardiaque en 2019 et a déclaré au Tampa Bay Times en 2018 que ses médecins l’avaient exhorté à arrêter de travailler. pendant 15 ans. “J’ai souvent eu des crises cardiaques sur scène”, a-t-il déclaré, révélant qu’il prend “une batterie” de pilules de nitroglycérine pour rester en vie.

Rossington est le dernier membre fondateur vivant de Lynyrd Skynyrd, qu’il a formé en 1964 avec Ronnie Van Zant, Bob Burns, Allen Collins et Larry Junstrom dans leur ville natale de Jacksonville, en Floride. Van Zant est décédé dans un accident d’avion en 1977, Collins est décédé d’une pneumonie chronique en 1990, une complication d’une paralysie de la taille aux pieds dans un accident de voiture en 1986, Burns est décédé dans un accident de voiture en 2015 et Junstrom est décédé en 2019. Sa cause de sa mort n’a pas été divulguée.