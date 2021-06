Le guitariste de Mumford & Sons quitte le groupe pour “parler librement” de questions politiques

Winston Marshall a annoncé qu’il quittait Mumford & Sons pour parler librement de questions politiques.

Marshall a pris une pause dans le groupe folk-rock qu’il a aidé à fonder en mars. C’est après avoir tweeté l’éloge d’un livre du militant de droite Andy Ngo. Marshall a été accusé d’avoir soutenu les actions de groupes d’extrême droite, mais a déclaré que rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité.

“Au cours des 24 heures, la tendance était à des dizaines de milliers de retweets et de commentaires en colère”, écrit le guitariste. “Je n’ai pas prévu que mon commentaire sur un livre critique de l’extrême gauche pourrait être interprété comme une approbation de l’extrême droite tout aussi odieuse.”

« J’ai eu beaucoup d’abus au fil des ans. Je suis un joueur de banjo après tout. Mais c’était un autre niveau. Et, grâce à notre association, mes amis, mes camarades de groupe, l’obtenaient aussi. Il m’a fallu plus d’un moment pour comprendre à quel point c’était pénible pour eux », poursuit Marshall.

«Malgré le fait d’être quatre individus, nous étions, aux yeux du public, une unité. De plus, c’est le nom de notre chanteur sur la boîte. Ce nom a été traîné à travers des accusations assez laides, à la suite de mon tweet. Je regrette beaucoup la détresse qui leur a été apportée ainsi qu’à leurs familles ce week-end. J’en reste sincèrement désolé. Sans le vouloir, je les avais entraînés dans un problème de division et totémique.

Marshall dit que s’il continue à parler de ce qui le passionne, ses camarades de groupe prendront la flak. Il quitte donc Mumford & Sons pour parler plus librement de ses convictions politiques.

« La seule façon d’avancer est que je quitte le groupe. J’espère qu’en m’éloignant d’eux je pourrai dire ce que je pense sans qu’ils en subissent les conséquences. Je pars avec amour dans mon cœur et je souhaite à ces trois garçons rien que le meilleur. Je ne doute pas que leurs étoiles brilleront longtemps dans le futur. Je continuerai mon travail avec Hong Kong Link Up et j’attends avec impatience de nouveaux projets créatifs ainsi que de parler et d’écrire sur une variété de problèmes, aussi difficiles soient-ils.

Plus tôt cette année, Marshall a cofondé Hong Kong Link Up, une organisation caritative qui s’efforce d’intégrer les Hongkongais s’installant en Grande-Bretagne en raison de la répression politique croissante dans leur ville-État d’origine. Mumford & Sons a été fondée à Londres en 2007 et a remporté le Grammy de l’album de l’année en 2012 pour Babel.