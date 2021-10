LA PROGÉNITURE guitariste Kevin « Nouilles » Wasserman a explosé Ashli ​​Babbitt, la femme qui a été tuée par balle alors qu’elle envahissait le Capitole des États-Unis le 6 janvier, la qualifiant de « terroriste morte ».

L’ancien vétéran de l’Air Force, âgé de 35 ans, a été tué par le lieutenant de police du Capitole. Michael Byrd alors qu’elle tentait de grimper à travers une fenêtre de porte cassée et dans le hall du Président pendant les émeutes au Capitole. Après Babbitt ignoré les appels des forces de l’ordre, un policier a tiré un seul coup de feu et l’émeutier est décédé plus tard dans un hôpital local.

Plus tôt aujourd’hui, Nouilles a tweeté : « A part elle, personne n’est plus responsable de la mort de Ashli ​​Babbit que Donald Trump. Ses mensonges l’ont amenée à être à la tête d’une violente attaque contre notre Capitole. Ce n’est pas une martyre, c’est une terroriste morte, & Atout l’a recrutée. #TrumpTraitors ».

Pendant le weekend, Atout envoyé une vidéo commémorative préenregistrée à Babbitt‘s le jour de son anniversaire, déclarant: « Nous devons tous demander justice » et appelant le ministère de la Justice à rouvrir son enquête après Byrd a été exonéré.

« C’est pour moi un grand honneur de m’adresser à chacun d’entre vous réunis aujourd’hui pour chérir la mémoire de Ashli ​​Babbitt, une personne vraiment incroyable », Atout a déclaré dans la vidéo, qui a été diffusée lors d’une cérémonie pour Babbitt dimanche à Freeport, Texas.

« En cet horrible jour du 6 janvier, Ashli arrivé au Capitole des États-Unis. Elle a été abattue et tragiquement tuée », Atout mentionné. « Aujourd’hui aurait été son anniversaire. Joyeux anniversaire, Ashli. »

Un libertaire autoproclamé et QAnon disciple, Babbitt avait écrit le 5 janvier, « Rien ne nous arrêtera. Ils peuvent essayer et essayer et essayer mais la tempête est là » – une référence apparente à la QAnon point de vue que Atout a été envoyé par Dieu pour exterminer les démocrates et autres opposants politiques – « et il descend sur DC dans moins de 24 heures… de l’obscurité à la lumière ! »

En avril, le ministère de la Justice a annoncé qu’il ne poursuivrait pas d’accusations criminelles contre Byrd sur la fusillade sur Babbitt, déclarant dans un communiqué : « L’enquête n’a révélé aucun élément permettant d’établir qu’au moment où l’officier a tiré un seul coup de feu sur Mme Babbitt, l’officier ne croyait pas raisonnablement qu’il était nécessaire de le faire pour se défendre ou pour défendre les membres du Congrès et d’autres personnes évacuant la chambre de la Chambre.

Byrd plus tard, a accordé une interview à NBC dans lequel il a déclaré qu’il « avait essayé d’attendre le plus longtemps possible » avant qu’elle ne tire sur Babbitt.

« J’ai espéré et prié que personne n’ait essayé d’entrer par ces portes. Mais leur non-respect m’a obligé à prendre les mesures appropriées pour sauver la vie des membres du Congrès, moi-même et mes collègues officiers », a-t-il ajouté.



