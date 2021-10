Le guitariste de Prospring Noodles parle de sa bataille contre le Covid 19 : « Parce que je suis vacciné, je m’en suis remis très rapidement »

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin « Nouilles » Wasserman dit que le groupe a annulé ses concerts à Denver et à Salt Lake City plus tôt ce mois-ci après avoir été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le samedi (9 octobre), Nouilles pris à son Twitter d’écrire: « J’ai été testé positif pour Covid le 27 du mois dernier. J’étais à Philly avec ma femme et nous étions censés voyager à New York pendant quelques jours. J’ai eu un léger rhume et j’ai pensé que je ferais mieux de me faire tester avant de voyager Ma femme a été testée négative, mais pas moi.

« J’ai immédiatement contacté la direction, le groupe et l’équipe », a-t-il poursuivi. « Nous avons annulé les émissions de Denver & SLC à ce moment-là par prudence. Mon test positif a conduit d’autres personnes à se faire tester. Je ne vais pas divulguer qui a eu quoi. Alors ne me demandez aucune information sur quelqu’un d’autre . Si quelqu’un d’autre veut parler de sa santé, c’est à lui de décider. L’important est que tout le monde soit isolé jusqu’à ce que nous soyons en sécurité. Plus tôt cette semaine, tout le monde sur notre tournée a été testé négatif.

« La plupart de notre groupe de tournée n’est jamais tombé malade, » Nouilles mentionné. « Ma femme qui dormait à côté de moi alors que je l’avais ne l’a jamais attrapé. J’ai été malade pendant 2-3 jours au maximum. Nez qui coule et mal de gorge. Mercredi 29, j’étais sans fièvre et mes symptômes avaient presque entièrement disparu.

« Tout le monde sur notre tournée est vacciné, heureusement, mais j’ai quand même réussi à l’obtenir. Il y a toujours ce risque, surtout avec la variante Delta. Parce que je suis vaxxé, je l’ai surmonté très rapidement et j’étais moins susceptible de le transmettre à quelqu’un d’autre.

« Je suis désolé que nous ayons dû annuler quelques spectacles, mais nous devons faire ce que nous pouvons pour minimiser les risques », a-t-il ajouté.

« Restez en sécurité, prenez soin les uns des autres et faites-vous vacciner. Le vaccin vient peut-être de me sauver la vie. Cela m’a certainement facilité la tâche. »

Il y a deux mois, longtemps LA PROGÉNITURE le batteur Pete Parada a annoncé qu’il était retiré de la tournée actuelle du groupe après avoir refusé le vaccin COVID-19 pour des raisons médicales.

Pierre a déclaré qu’un médecin lui avait conseillé de ne pas se faire vacciner car il souffre d’une maladie auto-immune rare. Le musicien a déclaré qu’il avait d’abord souffert du syndrome de Guillain-Barré, où le système immunitaire d’une personne endommage ses nerfs, dans son enfance et que les effets s’étaient « progressivement empirés au cours de ma vie ». Il a également révélé qu’il avait contracté le COVID-19 il y a plus d’un an et qu’il n’avait que des symptômes bénins, « donc je suis convaincu que je serais capable de le gérer à nouveau », a-t-il écrit.

Parada a écrit sur les réseaux sociaux qu’il est « incapable de se conformer à ce qui devient de plus en plus un mandat de l’industrie ». En conséquence, « il a récemment été décidé que je ne suis pas en sécurité, en studio et en tournée », a-t-il déclaré.

Parada a ajouté qu’il n’avait « aucun sentiment négatif envers mon groupe ». Il a écrit : « Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même. »

Il n’est pas clair si Parada, qui a rejoint le groupe en 2007, a désormais quitté LA PROGÉNITURE en permanence.

Plus tôt cette année, LA PROGÉNITURE a encouragé les fans à recevoir leurs vaccins COVID-19 en retravaillant le refrain de son classique de 1994 « Venir jouer » pour dire « tu dois aller te faire vacciner ». La nouvelle version de la chanson a été partagée en mars sur LA PROGÉNITURE‘s Instagram, avec un extrait du clip de la chanson avec les paroles retravaillées.

LA PROGÉNITURE chanteur Bryan « Dexter » Hollande a un doctorat en biologie moléculaire et a écrit sa thèse sur les microARN dans les génomes du VIH. Le document de recherche de 175 pages, intitulé « Identification of Human MicroRNA-Like Sequences Embedded within the Protein-Encoding Genes of the Human Immunodeficiency Virus », avait été publié dans PLoS One. Hollande avait obtenu son doctorat. de l’Université de Californie du Sud en 2017.

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de, « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé en avril via Concord Records.



J’ai été testé positif au Covid le 27 du mois dernier. J’étais à Philly avec ma femme et nous devions voyager à New York pendant quelques jours. J’ai eu un léger rhume et j’ai pensé que je ferais mieux de me faire tester avant de voyager. Ma femme a été testée négative, mais pas moi. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

J’ai immédiatement contacté la direction, le groupe et l’équipe. Nous avons annulé les spectacles de Denver & SLC à ce moment-là par prudence. Mon test positif a conduit d’autres à se faire tester. Je ne dirai pas qui a eu quoi. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

Alors ne me demandez aucune information sur quelqu’un d’autre. Si quelqu’un d’autre veut parler de sa santé, c’est à lui de décider. L’important est que tout le monde soit isolé jusqu’à ce que nous soyons en sécurité. Plus tôt cette semaine, tout le monde sur notre tournée a été testé négatif. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

La plupart de nos invités ne sont jamais tombés malades. Ma femme qui dormait à côté de moi alors que je l’avais ne l’a jamais attrapé. J’ai été malade pendant 2-3 jours au maximum. Nez qui coule et mal de gorge. Le mercredi 29, je n’avais plus de fièvre et mes symptômes avaient presque entièrement disparu. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

Tout le monde sur notre tournée est vacciné, heureusement, mais j’ai quand même réussi à l’obtenir. Il y a toujours ce risque, surtout avec la variante Delta. Parce que je suis vaxxé, je m’en suis remis très rapidement et j’étais moins susceptible de le transmettre à quelqu’un d’autre. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

Je suis désolé que nous ayons dû annuler quelques spectacles, mais nous devons faire ce que nous pouvons pour minimiser les risques. Restez en sécurité, prenez soin les uns des autres et faites-vous vacciner. Le vaccin vient peut-être de me sauver la vie. Cela a certainement facilité les choses. – Noodsferatu (@TheGnudz) 9 octobre 2021

Mots clés:

la progéniture

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).