Le guitariste de Queen triple vacciné Brian May à propos de sa bataille contre le Covid 19 : « C’est comme la pire grippe que vous puissiez imaginer »

REINE guitariste Brian May a parlé de sa bataille contre COVID-19, affirmant que son expérience s’apparentait à « la pire grippe que vous puissiez imaginer ».

Un jour après avoir rendu public le fait qu’il a été testé positif pour le nouveau coronavirus, Brian a partagé un message vidéo sur ses réseaux sociaux dans lequel il a expliqué en détail comment il pensait avoir contracté la maladie et décrivant tous les symptômes qu’il avait subis à différentes étapes de son rétablissement.

Brian dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [My wife Anita and I] été incroyablement prudent et ne va vraiment nulle part. Nous avons été très ermites d’une certaine manière dans le passé – qu’est-ce que c’est ? — 20 mois environ. Et puis samedi dernier, nous avons décidé d’aller à un déjeuner d’anniversaire. Et nous avons pensé : « Ah, c’est la dernière fonction sociale à laquelle nous irons – pas que nous allions à beaucoup de toute façon. Nous allons tenter le coup. Tout le monde est triplé. Tout le monde sera avec une de ces choses qui dit que vous êtes négatif le matin – un test de flux latéral. Il semblait donc être installé de manière très sûre. Mais, bien sûr, vous savez en quelque sorte que vous prenez un risque… Cela semblait être une situation sûre. Vous avez vos tests négatifs et vous êtes triple. Alors, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? On se croyait dans une sorte de bulle sûre, donc on ne portait pas de masques. Pas si. Cela vaut donc la peine de le savoir. Maintenant, si ça avait été une réunion du conseil d’administration où tout le monde était assis [a few feet] à part, cela n’aurait peut-être pas été le cas, mais la nouvelle souche, la nouvelle variante semble être si incroyablement transmissible, je ne suis même pas sûr que ce serait sans danger ; cette chose se propage à un rythme si alarmant. »

Il a poursuivi: « Samedi, c’était quand la fête a eu lieu. Dimanche, Anita ressenti un peu de toux. Je me sentais plutôt bien – peut-être un peu [sniffly]. Lundi, nous avons tous les deux commencé à avoir des symptômes. Et nous avons pensé que nous avions peut-être une grippe ou autre. Nous testions tout le temps et nous testions négatifs. Et mardi, j’entends dire que je pense que huit personnes du parti avaient déjà été testées positives et avaient le COVID dans leurs systèmes. Et j’ai réalisé qu’ils avaient également été testés positifs jusqu’à ce point. Donc mardi soir, nous nous sommes encore testés et nous étions tous les deux positifs. Il a donc fallu autant de temps – du samedi soir au mardi – pour que le test montre quoi que ce soit. Mais je suppose que nous étions infectieux tout au long de cette période. Donc, malheureusement, le test ne vous protège pas contre la propagation. Heureusement, nous nous sommes à peu près tenus à l’écart de tout le monde parce que nous avions un petit sentiment. J’espère donc que nous n’avons infecté personne d’autre, même si je n’en suis pas sûr. Nous sommes maintenant en quarantaine. »

Peut a poursuivi en disant qu’il avait « deux jours horribles » après avoir été testé positif pour COVID-19. « Je dois dire que c’est comme la pire grippe que vous puissiez imaginer, vraiment », a-t-il déclaré. « Et je me sentais très abattu. Mais, oui, nous étions tous les deux mal. Moi en particulier, j’étais pathétique, je ne voulais parler à personne, je ne voulais voir personne, je ne pouvais pas sortir du lit. J’étais juste rempli d’un désordre dans ma tête et de tous les symptômes de la grippe, une toux terrible. Maintenant, samedi – c’est le septième jour – et je me sens plutôt bien. Je me sentais plutôt bien les deux derniers jours. Donc cette chose s’en va.

Brian a également exhorté tout le monde à se faire vacciner contre COVID-19, y compris à recevoir une dose de rappel dès qu’ils sont éligibles.

« Il y a tellement de gens dans les hôpitaux en ce moment qui n’ont pas été piqués et qui sont sur la ligne entre la vie et la mort », a-t-il déclaré. « Et je ne saurais trop vous insister – ce n’est pas la réponse que mon corps aurait fait tout seul. C’est faire cette réponse parce que j’ai eu trois Pfizer jabs. Et je vous supplie et vous implore d’aller vous faire piquer si vous ne l’êtes pas déjà, car vous avez besoin d’aide. J’ai perdu très tôt l’un de mes meilleurs amis à cause de COVID ; en six jours, ça l’a tué. Cela aurait pu me faire les six derniers jours, mais ce n’est pas le cas à cause des jabs.

« Je désespère de voir ces personnes protester contre le vaccin, protester contre la violation de leurs droits parce qu’elles pourraient devoir porter un masque », a-t-il poursuivi. « Jésus-Christ, les gars, nos parents ont combattu pendant des guerres et ont vu leurs droits civils bafoués.

« Tout ce que tout le monde demande, c’est que vous jouiez votre rôle pour essayer de vous unir contre cet envahisseur. Et c’est une mauvaise chose, et ce n’est pas encore fini. »

Le risque d’infection, de maladie grave et de décès reste nettement inférieur chez les personnes entièrement vaccinées, ont déclaré à plusieurs reprises les experts de la santé.

Ces derniers mois, il y a eu un nombre sans précédent d’hospitalisations partout dans le monde, en particulier parmi les non vaccinés, notamment à cause du COVID-19. Parmi ces hospitalisations liées au COVID, de nombreux patients sont transférés à l’unité de soins intensifs, où ils peuvent avoir besoin de l’aide d’un ventilateur pour soulager leurs difficultés respiratoires.

Peut, qui vit à Londres, avait dans le passé agressé le Premier ministre britannique Boris Johnson sur sa gestion de la pandémie de COVID-19, racontant L’indépendant: « Je pense qu’il aurait été impossible à quiconque de prendre des décisions pires que Boris. À chaque point, il a fait trop peu trop tard. Des centaines, voire des milliers, de nos proches sont morts à cause de mauvais conseils et à cause des mauvaises décisions qui Boris fabriqué avec [former health secretary Matt] Hancock et ces autres personnes. »

Il a poursuivi : « Si [Johnson] avait pris les précautions de fermer les frontières un an plus tôt, nous n’aurions pas été dans la situation où nous étions. Et le fait qu’il soit prêt à échanger des vies assez ouvertement pour un gain économique, je trouve horrible… complètement inacceptable. »

Peut comparé à « Winston Churchill sortir dans son jardin et voir les plans au-dessus de la tête et les corps et aller « les bombes tombent ! Les bombes tombent ! Doit-on se cacher ? Non, en fait, pensons aux conséquences économiques de se cacher…' »

Selon le BBC, le record quotidien de cas de coronavirus au Royaume-Uni a été battu pour un troisième jour consécutif vendredi, avec 93 000 autres signalés.

maire de Londres Sadiq Khan a déclaré que les 26 000 nouveaux cas de vendredi avaient un impact sur les absences du personnel des services d’urgence de la ville.