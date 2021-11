Le guitariste de Rammstein Richard Kruspe : « La rébellion dans la musique rock est en quelque sorte terminée »

RAMMSTEIN guitariste Richard Z. Kruspe a abordé le profil commercial décroissant du rock et les ventes d’albums toujours en baisse, affirmant que « la rébellion dans la musique rock est en quelque sorte terminée ».

Au cours des dernières années, le hip-hop a dépassé le rock en tant que genre le plus populaire aux États-Unis, s’imposant régulièrement comme le genre le plus important en termes de consommation totale, qui comprend les ventes d’albums et les chiffres de streaming équivalents aux albums.

Kruspe, qui fait la promotion du nouvel album de sa ÉMIGRER projet, a parlé de la baisse de popularité du rock dans une nouvelle interview avec Summa Inferno. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le truc avec le rock, c’était le cas, ou chaque type de musique a un certain type de mission. La musique rock était une musique que nous voulions [use] se rebeller contre nos parents. Je me souviens quand j’étais petit, j’écoutais de la musique rock, et mes parents entraient et disaient : ‘Peux-tu le lâcher ?’ De nos jours, quand mes enfants jouent de la musique rock, je viens et je leur dis : « Pouvez-vous augmenter le volume ? » La rébellion dans la musique rock est donc en quelque sorte terminée. C’est pourquoi je pense que la rébellion de nos jours est plus dans les paroles. C’est pourquoi je pense que le hip-hop est si populaire, parce que la jeune génération a besoin de se rebeller. Mais ce sera aussi [be] fini, et la prochaine génération [will move on to] autre chose. Je ne sais pas si le rock reviendra, mais en ce moment, évidemment, ça a changé et ce n’est pas une priorité dans le business de la musique.

Kruspe a également déploré le manque de nouveaux groupes de rock capables de figurer en tête d’affiche des festivals à l’avenir. « [Acts like RAMMSTEIN and METALLICA] tous comme des dinosaures. Je veux dire, bien sûr, mais réfléchissez-y – toutes ces bandes de dinosaures, elles sont vieilles », a-t-il déclaré. « Nous sommes des personnes âgées [by] Comparaison. La jeune génération, ils écoutent peut-être aussi du rock, mais ils s’intéressent aussi à d’autres genres de musique. Et l’autre problème, c’est que ces big bands, ils ne viennent pas après. Je parle toujours de ces groupes de stade. C’est bientôt fini. Quel est le dernier groupe de stade que vous connaissez ? Peut-être MUSE était le dernier. Je parle d’énormes groupes de stade qui peuvent jouer dans un stade. Ils sont de moins en moins nombreux, et ils vont certainement s’éteindre. »

ÉMIGRERle quatrième LP de , « La persistance de la Mémoire », est sorti le 5 novembre.

Il y a un an et demi, RAMMSTEIN a reporté sa tournée des stades nord-américains 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Le trek a ensuite été déplacé à l’été 2021 avant d’être à nouveau reporté, cette fois à l’été 2022.

RAMMSTEINle septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux Etats-Unis



