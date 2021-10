Le guitariste de Rascal Flatts JD Rooney blâme le buste DUI sur le cerf

Joe Don Rooney – guitariste principal du trio de musique country Rascal Flatts – aurait raconté aux flics une histoire folle sur ce qui a conduit à son buste DUI. Littéralement, sauvage.

Selon un affidavit de la police, obtenu par TMZ, les flics disent que Rooney leur a dit qu’il conduisait sa BMW dans le comté de Williamson, TN en septembre vers 4 heures du matin lorsqu’un cerf est sorti en courant devant lui.

Les flics disent que Rooney a blâmé le cerf pour l’avoir fait virer hors route et s’écraser sur des arbres, ce qui a déployé ses airbags. Les flics disent que Rooney sentait l’alcool… et qu’il leur a dit qu’il avait joué au golf plus tôt avant d’aller boire un verre chez un ami. L’officier dit qu’il a admis « un de plus que ce que j’aurais dû ».

De plus, les flics disent que Rooney a bombardé plusieurs tests de sobriété sur le terrain. Comme nous l’avons signalé… il était finalement arrêté et emmené à la prison du comté où il a été condamné à une accusation de délit DUI. Il a ensuite été libéré après avoir déposé une caution de 2 500 $.

Rooney – un membre fondateur du groupe – doit revenir devant le tribunal le mois prochain.