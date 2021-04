le Alliance nationale de lutte a annoncé un deuxième événement télévisé en direct et mondial, “Quand nos ombres tombent”, présenté exclusivement sur FITE. Il aura lieu le 6 juin à 16 h HNE, “Quand nos ombres tombent” mettra en vedette RNF des stars telles que le champion mondial des poids lourds Nick Aldis et champion national Chris Adonis, plus championne féminine et AEW Star Serena Deeb. Apparaîtra également RNF champions de l’étiquette Aron Stevens et Kratos, Champion de tuiles TV le pape, et Kamille, Trevor Murdoch, Tyrus avec son manager Austin Idol, Thunder Rosa, Thom Latimer, Tim Tempête, Taryn Terrell et Melina – tout est planifié et prêt pour une action dans le ring.

“Quand nos ombres tombent” présentera un effort exclusif et nouvellement enregistré de ÉCRASER DES CITROUILLES guitariste Jeff Schroeder, qui a été demandé par son LES POMPES camarade de groupe, et RNF Président, Billy Corgan pour écrire une chanson représentant le thème sombre et inquiétant du PPV, semblable à un cirque.

Dit Corgan: “Nous demandons à nos fans du monde entier de se joindre à nous alors que nous continuons à nous appuyer sur la tradition de 73 ans et plus de la Alliance nationale de lutte. C’est un héritage génial de devoir naviguer, mais comme vous l’avez vu récemment avec Trillerqui fait la une de l’acquisition de FITE, l’avenir de la télévision et de la diffusion en direct se situe dans la sphère numérique. “

Alors rejoignez RNF hôtes Joe Galli, Tim Tempête, Ciel de velours, Kyle Davis et Mai Valentine, vivant et scintillant de Studios GPB à Atlanta. Uniquement sur PPV à partir de FITE.

Cliquez ici pour pré-commander “Quand nos ombres tombent”.

Schroeder rejoint ÉCRASER DES CITROUILLES en 2007 et a été CorganLe seul compagnon de groupe constant depuis lors.

Photo gracieuseté de Centre de guitare

