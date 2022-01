Le guitariste de Symphony X Michael Romeo sort le clip de son nouveau single solo « Divide & Conquer »

SYMPHONIE X guitariste Michel Roméo sortira son nouvel album solo, « La guerre des mondes Pt. 2 », le 25 mars via Musique InsideOut. Le disque comprend des voix d’invités par Dino Jelusick (SERPENT BLANC, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN). Le clip officiel du premier single du LP, « Diviser & Conquérir », peut être vu ci-dessous.

Roméo commente : « Je suis vraiment ravi de sortir enfin le nouvel album solo, ‘War Of The Worlds Pt. 2’. Après de nombreux retards, blocages, nouvelles variantes, etc. . J’espère que cette nouvelle musique mettra des sourires sur certains visages en ces temps incertains. Mes meilleurs vœux à tous pour 2022 ! »

Réalisateur Wayne Joyner sur la réalisation de la vidéo : « Travailler sur des vidéos pour Michel Roméo est un privilège et un plaisir incroyables. J’ai toujours l’impression que ce gamin de 16 ans se déchire. Maintenant, je travaille avec un héros. À quel point cela est cool!! Honneur total dans tous les sens du terme ! »

Liste des pistes :

01. Introduction – Partie II (2:37)



02. Diviser & Conquérir (4:46)



03. Destructeur (5:34)



04. Métamorphose (5:53)



05. Vaisseau-mère (2:23)



06. Juste avant l’aube (5:01)



07. Hybrides (6:14)



08. chassé (4:32)



09. Maschinenmensch (9:03)



dix. Parasite (4:33)



11. Brave Nouveau Monde (Outro) (3:36)

Pistes bonus :

12. L’arme parfaite (7:41)



13. Rayon de la mort extraterrestre (4:31)

Dans son travail révolutionnaire avec SYMPHONIE X, Roméo s’est imposé comme l’un des guitaristes non-conformistes les plus excitants des métaux lourds. Influencé par les goûts des dieux de la hache Randy Rhoads, Yngwie Malmsteen, Dimebag darrell et Uli Jon Roth, il est également imprégné des œuvres de Beethoven, Effilochage et Stravinski. Mais il y a encore un autre côté du sorcier et compositeur du New Jersey, un amoureux des géants de la musique de film tels que Bernard Hermann, John Williams, Danny Elfman et Hans Zimmer. Roméo mis le tout dans un Cuisinart pour son premier hommage musical à HG Puits, et avec « La guerre des mondes Pt. 2 », il a basculé le commutateur sur l’infini et au-delà.

« Le titre semble un peu plus prophétique que d’habitude », dit-il, « juste en jetant un coup d’œil à ce qui se passe dans le monde. Pour la plupart, il y a un fort élément de science-fiction dans l’album, mais sur quelques des chansons, je me dis ‘Peut-être que les extraterrestres peuvent simplement s’asseoir sur celui-ci pendant que nous nous battons entre nous…ha.' »

Pour « La guerre des mondes Pt. 2 », Roméo accueille quelques joueurs de retour – batteur John Macaluso et bassiste John « JD » DeServio – mais l’album marque la première fois qu’il travaille avec le chanteur croate Dino Jelusick.

« Je reviens en arrière avec Jean et JD, c’était donc un choix évident, mais cette fois je voulais essayer quelque chose de différent avec le chant », Roméo dit. « Dino est venu fortement recommandé, et il l’a totalement cloué! Il a vraiment apporté un élément passionnant à la musique. »

Résumant l’album, Roméo dit : « Cela pousse le premier enregistrement plus loin dans le voyage. C’est HG Puits avec la science-fiction moderne, et il y a beaucoup de musique cinématographique super lourde et, évidemment, beaucoup de guitares. Mettez-le et oubliez où vous êtes. Allons ailleurs. Le monde réel sera toujours là. »



