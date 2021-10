Le guitariste de Symphony X Michael Romeo sortira l’album solo « War Of The Worlds, Part Ii »

Musique InsideOut a annoncé la signature du légendaire SYMPHONIE X guitariste Michel Roméo pour la sortie de son prochain album, « La guerre des mondes, partie II ». La suite de 2018 « La guerre des mondes, partie 1 » arrivera le 4 février 2022.

Pour « La guerre des mondes, partie II », Roméo a accueilli quelques joueurs de retour – batteur John Macaluso et bassiste John « JD » DeServio – mais l’album marque la première fois qu’il a travaillé avec le chanteur croate Dino Jelusick.

« Je reviens avec John et JD, c’était donc des choix évidents, mais cette fois je voulais essayer quelque chose de différent avec le chant », Roméo dit. « Dino est venu fortement recommandé, et il l’a totalement cloué! Il a vraiment apporté un élément excitant à la musique. »

Le nouvel album prouve une fois de plus que Roméo est l’un des auteurs-compositeurs les plus renommés du métal progressif. Son nouvel effort en studio est un retour époustouflant qui fera voyager tous les passionnés de metal progressif !

« La guerre des mondes, partie II » programme d’enregistrement :

Michel Roméo – Guitares, Clés/Orchestre, Violoncelle, Saz



Dino Jelusick – Voix



John « JD » DeServio – Basse



John Macaluso – Tambours

Crédit photo: Danny Sanchez



