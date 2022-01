Le guitariste de Testament Alex Skolnick dévoile le projet parallèle hip-hop Hu$h Money

Le guitariste de Testament Alex Skolnick a lancé un projet de hip-hop old school ironique, Hu$h Money, avec et a dévoilé le premier single du groupe, le mordant et satirique BIGLIE qui vise Fox News, Donald Trump, right wig echo chambres et les « patriotes » trompés qui ont apporté la terreur et la violence au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Hu$h Money découvre que Skolnick adopte le nom de Skoly-D et s’associe au co-conspirateur Kimmy G (alias Kimmy Gordon), avec le rappeur/bande dessinée J-Hype qui se joint à la fête alors que le duo tournait sa première vidéo à Times Square à New York. .

Une section de la chanson contient les paroles :

« Leurs électeurs ont perdu tout contact avec ce qui est réel.

Envoyant tout leur argent à « Stop the Steal ! »

Biden a gagné mec, ce n’est pas un mystère

Craie jusqu’à l’histoire révisionniste

Pur complot, ne sois pas un cinglé

La terre est ronde et nous sommes allés sur la lune.

« BIGLIE traite de nombreuses questions qui ne rigolent pas, mais nous pouvons tous utiliser un peu de soulagement comique », explique Skoli…, euh, Skoly-D. « Quelle meilleure façon de souligner l’absurdité de tout cela que quelques grooves de rap classiques avec humour inspirés par le père fondateur de la musique sociopolitique amusante, M. Zappa ? Nous ne nous attendons pas à changer d’avis ici, mais espérons que, que quelqu’un soit d’accord ou non avec la chanson, il sera au moins diverti. Et pour ceux qui ne le sont pas : nous attendons avec impatience vos diatribes et zingers en ligne. Faites-les bien ! »

Skolnick a déjà plongé ses orteils dans le monde du hip-hop avec la sortie des morceaux Trump Sucks et Wear A Fucking Mask.

Les fans de Trump qui ont inondé ma chronologie de réponses en colère l’autre jour : Merci de m’avoir inspiré à essayer quelque chose de différent : le rap. J’ai écrit ceci pour vous – Ça s’appelle #trumpsucks Full Video :https://t.co/SgrdBrbWTL #MoveTrumpOut #TrumpTaxCheat #TrumpCrimeFamily #bidenharriss2020 pic.twitter.com/herm61An0329 septembre 2020

