Le guitariste de Trixter, Steve Brown, sort son premier single solo, “Where Do We Run”

Guitariste vétéran et auteur-compositeur-interprète Steve Brown (TRIXTER, POING À MOTEUR DE TOKYO, DEF LEPPARD, DENNIS DEYOUNG) vient de sortir son premier single solo, “Où courons-nous”. Non seulement il brille avec son chant principal et son jeu de guitare mélodique, mais il a également produit, conçu et mixé le morceau lui-même. brun attire les fans pour un aperçu intime de son style d’écriture prolifique, tout en mettant en valeur sa polyvalence de l’autre côté de la cabine d’enregistrement.

“Où courons-nous” présente une ambiance rock classique qui rappelle LED ZEPPELIN et Jimi Hendrix, en invoquant FLOYD ROSE-esque riffs. “La chanson montre certaines de mes plus grandes influences de guitaristes/chanteurs stellaires comme Richie Sambora (BON JOVI), Steve Lukather (TOTO), Peter Frampton, John Sykes (SERPENT BLANC, MINCE LIZZY), et la fin, grand Gary Moore,” dit brun.

L’idée de “Où courons-nous” est né en 1994, lorsque brun construit son home studio, Mojo Vegas-6160. “J’écrivais quelques chansons à présenter au cinéma et « Où courons-nous ? » semblait être la chanson parfaite pour une histoire d’amour sombre », dit-il. « J’ai participé à de nombreux projets à l’époque et cela a été mis en veilleuse. J’ai redécouvert la chanson en 2020, alors que je terminais le deuxième album ‘Les Lions’ pour POING À MOTEUR DE TOKYO. En l’entendant à nouveau, je me suis souvenu à quel point j’aimais cette chanson. Avec le climat politique et émotionnel d’aujourd’hui, j’ai senti que c’était plus pertinent que jamais et que le monde avait besoin de l’entendre.”

“Où courons-nous” touche une corde sensible avec les temps difficiles dans lesquels nous vivons tous. Il parcourt toute la gamme des émotions. C’est une histoire de nostalgie, d’agonie, de réflexion, d’amour, de perte, mais surtout, d’espoir.

“Pour ma toute première sortie solo officielle, je voulais montrer une autre facette de mon son à la fois vocalement et musicalement, et non l’évidente production de rock d’arène pour laquelle je suis connu”, a déclaré brun. “« Où courons-nous ? » est plus une production rock classique, agrémentée de sons naturels et authentiques. J’ai amené mes chers amis, Joey Cassata (ZO2, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN) à la batterie, Eric Ragno (GRAHAM BONNET, LES BÉBÉS) sur les touches, Chris Lester (Ensoleillé Erna‘s ‘Avalon’, ZENBOY) à la basse pour emmener complètement ce morceau dans la stratosphère.”

“Où courons-nous” peut être inspiré par le son rock classique d’antan, mais son contenu lyrique captivant, infusé de mélodies riches et superposées et de tons éthérés, le livre à notre porte d’aujourd’hui – emballé dans un cadeau et noué avec un gros et gros nœud séduisant. Comme un signe des temps, “Où courons-nous” est envoûtant, mais magnifique, avec une dose d’aspiration que nous pourrions tous utiliser.

Le clip de “Où courons-nous” sortira le vendredi 19 août.



