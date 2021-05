Le guitariste de WASP Douglas Blair lance le nouveau single “ Generica ” de Signal2 Noise

Dans l’esprit des trios de puissance légendaires tels que SE RUER, LE ROI X, NIRVANA et PRIMUS émerge un duo de pouvoir sans précédent – mettant en vedette un personnage familier. Guitariste / chanteur Douglas Blair, connu pour son travail de direction brûlant et émotionnel avec GUÊPE, présente au monde son secret bien gardé – l’innovant SIGNAL2NOISE.

BlairGuitarCross auto-inventé à huit cordes crée un mur de tonnerre, une guitare et une basse qui brisent les atomes – tout en étant batteur Toxy Londres (SANTA CRUZ) tranche la préparation en morceaux. Blair déclare: «Le duo de puissance emploie simplement le noyau même de chaque collaboration réussie – deux artistes, apportant leurs moitiés de l’équation à la table de la manière la plus simple!

Le titre du portemanteau “Generica” Fait allusion à BlairLa frustration largement partagée par rapport à la nature omniprésente et générique de la société – tandis que le lyrique «Je désire être quelqu’un d’autre que moi» résume succinctement le résultat direct d’un tel environnement. Le talentueux de Los Angeles QUARTET D’ORCHIDÉES apporte une composition de cordes entrelacée et puissante, représentant le voyage de l’auto-évaluation réfléchie – qui, bien sûr, aboutit à une télévision brisée.

Pour reconnaître le mois de mai comme le mois de la sensibilisation à la santé mentale, tous les profits de la vente de “Generica” sera donné à l’Alliance nationale sur la maladie mentale. Il peut être téléchargé via Bandcamp.

le SIGNAL2NOISE première offre de neuf chansons, provisoirement intitulée “Combattre la maladie mentale”, est en voie d’achèvement et sera publié par Platform West LLC.

«Je crois que nous sommes tous confrontés à divers degrés de maladie mentale dans nos vies. Nous sommes tous affectés et influencés différemment, ce qui conduit à des résultats très disparates», déclare Blair. «J’ai été témoin de tant de ces scénarios dans notre industrie et au-delà, donc je suis vraiment honoré de participer à la cause de sensibilisation à la santé mentale!»



