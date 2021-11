Le guitariste des Doors, Robby Krieger, a déclaré qu’Ian Astbury était « vraiment génial avec qui travailler »

Après LE CULTE enregistré les années 2001 « Au-delà du Bien et du Mal » album, le groupe se sépare et le chanteur Ian Astbury effectué avec Ray Manzarek et Robby Krieger dans LES PORTES DU XXIE SIECLE, qui a été rebaptisé plus tard RIDERS ON THE STORM. Interrogé dans une nouvelle interview avec Tigman de la station de radio WPDH à Poughkeepsie, New York s’il y a une chance qu’il puisse travailler avec Astbury de nouveau, Krieger a déclaré: « J’aimerais bien. J’ai en fait enregistré des trucs avec lui, et nous ne les avons pas encore sortis, mais nous y réfléchissons.

« [Ian] c’était vraiment super de travailler avec — sauf tous les soirs, nous sommes au spectacle, nous sommes prêts à continuer, et il y a Ian repasser ses vêtements avant le spectacle », Robby ajoutée. « Il était en retard à chaque spectacle. ‘Attends, je dois repasser ma chemise.' »

Dans une interview de 2016 avec Semaine d’actualités, Astbury a déclaré sa collaboration avec LES PORTES: « Travailler avec eux était énorme. Ray Manzarek est fondé sur le piano et le jazz de formation classique. Avec eux, vous voyez l’influence du jazz et de l’espace. Ils ne fonctionnaient pas vraiment pour un format radio [in THE DOORS]. Beaucoup d’artistes à venir écrivent l’œuvre pour le format disponible. Ils étaient libres de s’exprimer sur une toile beaucoup plus large, et l’espace est très important pour cela. Je pense que lorsque vous créez de l’espace, vous créez plus de dynamique, plus de conscience. »

Il y a deux ans, LES PORTES le batteur John Densmore Raconté Caméra quotidienne qui a hésité à Krieger et Manzarek en tournée avec Astbury et LA POLICE le batteur Stewart Copeland comme LES PORTES DU XXIE SIECLE et en utilisant tard DES PORTES chanteur Jim Morrisonl’image de pour promouvoir les spectacles.

« C’est quand, » Densmore a déclaré: « J’ai pris la décision très difficile de poursuivre mes camarades de groupe pour s’être enfui avec le nom. Ma prémisse était, LES PORTES sans pour autant Jim est ridicule, tout aussi ridicule que LA POLICE sans pour autant Piquer, LES [ROLLING] DES PIERRES sans pour autant Mick [Jagger]. »

Le tribunal s’est finalement rangé du côté Densmore, et Manzarek et Krieger adopté le nom D21C.

Densmorel’affaire contre ses collègues membres survivants de LES PORTES – et leur contre-poursuite de 40 millions de dollars contre lui – était à la base de Densmorele livre de 2013 « Les portes déchaînées : l’héritage de Jim Morrison passe en jugement ».

Le mois dernier, Krieger publié ses mémoires, « Enflammer la nuit : vivre, mourir et jouer de la guitare avec les portes ». Il fait suite à deux tomes précédents de Densmore (années 1991 « Riders on the Storm » et ce qui précède « Les portes dégonflées ») et un autre par Manzarek (années 1998 « Allumez mon feu »).

Manzarek décédé en 2013 d’un cancer des voies biliaires. Densmore a révélé plus tard que lui et le claviériste emblématique avaient eu une chance de se réconcilier avant sa mort. Depuis Manzarekpasse, Densmore et Krieger se sont également réconciliés, et ils ont même joué ensemble.



