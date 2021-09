Le guitariste d’Exodus, Gary Holt, déclare qu’abandonner l’alcool a été «assez facile»

EXODE et TUEUR guitariste Gary Holt s’est de nouveau ouvert sur sa décision d’arrêter de boire de l’alcool. Le musicien de 57 ans, qui réside dans le nord de la Californie, a parlé de sa nouvelle sobriété dans une nouvelle interview avec le magazine Revolver.

Holt a déclaré: “Je me sens bien putain. Cela a été en fait assez facile; Je veux dire, je ne dis pas que je suis quelque chose de spécial, mais ça n’a pas été difficile pour moi. Cela faisait un moment que je voyais des signes que cela était temps de le faire – avant la pandémie, généralement si je buvais à la maison, ce serait parce que nous organisions un grand barbecue, ou je buvais deux ou trois bières en regardant la baise 49ers Jeu. Mais maintenant je vis ici dans les collines, et il fait vraiment beau et il fait vraiment beau, et ma femme serait au travail et je ferais toutes sortes de merdes ; alors je m’asseyais pour prendre une bière, et la prochaine chose que vous savez, je suis au numéro douze…

« Quand nous faisions le [new EXODUS] album [‘Persona Non Grata’], lors d’une de nos premières nuits avec tout le monde là-bas, À M [Hunting, EXODUS drummer] me dit : ‘Mec, ton niveau de consommation de bière est impressionnant.’ [Laughs] Je buvais huit ou neuf de ces doubles IPA très fortes, les bières à 10 % d’alcool, et je n’aurais même pas l’air ivre. Mais j’en arrivais juste au point où je buvais beaucoup trop, tout seul, étant une sorte de connard avec ma femme, et parfois cela menait à la dépression – je suppose que c’est parce que tout mon gagne-pain m’a été enlevé, et Je ne savais pas à quel point il me manquerait jusqu’à ce qu’il disparaisse.

“Donc, en gros, ma femme a dit:” C’est l’heure “, et j’ai accepté. Je fume à nouveau un peu d’herbe maintenant, et ça va. [Laughs] J’ai découvert que l’une des choses qui m’empêche d’être déclenché et m’aide à gérer le stress est le goût de la bière – ce n’est même pas l’alcool qu’elle contient – et il existe de très bonnes bières sans alcool maintenant. Comme, ils avaient un spectacle-bénéfice pour À M à Sacramento, et je me suis senti un peu dépassé en entrant dans ce petit club ; mais j’ai attrapé un Heineken sans alcool et je l’ai bu, et c’était comme, ‘D’accord, j’ai compris !'”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait pouvoir garder sa sobriété une fois qu’il reprendrait la route, Gary a dit: “Ouais. Je suis un peu têtu dans ma propre conviction de ne pas foutre la merde, vous savez? Et comme je l’ai déjà déclaré publiquement, je le considérerais comme un échec total si j’en avais un autre putain de bière. [Laughs] Mais tu sais, ça me va. Je fais la fête depuis le lycée, et la fête n’est pas finie – juste la partie alcool. Et nous parlons aussi d’abus de drogues graves. J’ai arrêté tout ça, et j’ai arrêté de fumer, et arrêter de boire était beaucoup plus facile pour moi que d’arrêter de meth ou de cigarettes !

“Il y a une partie de moi qui pourrait être un peu nerveuse à l’idée de reprendre la route, pas à propos de glisser et de boire à nouveau, mais juste, ‘Comment vais-je gérer les autres quand ils sont ivres?’ [Laughs] Parce que quelqu’un est vraiment arnaqué – votre meilleur ami, un parfait inconnu, peu importe – ils sont toujours ennuyeux. Mais, vous savez, les trois cinquièmes d’entre nous sont sans alcool maintenant, et Tom ne boit pas en ce moment parce que l’absorption d’alcool est complètement différente lorsque vous n’avez pas d’estomac. Et quand j’ai dit publiquement que je ne buvais pas, j’ai reçu beaucoup de soutien de beaucoup de gars dans des groupes dont je ne savais même pas qu’ils étaient sobres. Donc, il y aura certainement des gens avec qui je pourrai passer du temps.”

Holtl’annonce de son arrêt de l’alcool est intervenue sept mois après que sa femme Lisa a révélé qu’elle avait arrêté de boire en 2012 après avoir consommé de l’alcool depuis l’âge de 13 ans. Elle a également remercié son mari et l’a crédité de lui avoir donné “l’envie d’être une meilleure personne. Je ne l’aurais certainement pas ou quoi que ce soit de génial dans ma vie aujourd’hui si je n’avais pas fait ce choix. [to quit drinking] il y a 8 ans”, a-t-elle écrit.

Dans Wiederhornle livre “Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)”, Holt s’est souvenu des longueurs que lui et son temps EXODE compagnon de groupe Kirk Hammett (maintenant en METALLIQUE) irait il y a près de 40 ans pour obtenir de l’alcool gratuitement.

“Près de chez nous, nous avions un magasin d’alcools local appelé Wagon Wheel qui a brûlé”, Holt rappelé. “Nous n’avions rien à voir avec cela, mais nous avons pataugé dans les décombres brûlés de ce bâtiment condamné, risquant la vie et l’intégrité physique pour atteindre l’alcool. Les bouteilles avec des bouchons en plastique avaient toutes fondu. Église avait cette vieille Buick Skylark. Nous l’avons appelé le Skymobile. Et nous avons rempli sa malle de gallons de bouteilles de whisky avec ces bouchons noirs fondus dessus. Nous étions des charognards. Cela fait partie de ce qui a fait EXODE grand, cette faim et cette ambition.

Holt a commencé à remplir pour TUEUR guitariste Jeff Hanneman à des concerts en 2011, et est devenu le co-guitariste à temps plein du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. Holt joué sur TUEURle dernier album de, “Impitoyable”, sorti en 2015.

“Persona non grata” sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Ce sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.

En juillet, Chasse a subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.