Le guitariste d’Exodus/Slayer, Gary Holt, arrête de boire de l’alcool : “L’alcool m’a envahi”

EXODE et TUEUR guitariste Gary Holt a officiellement cessé de boire de l’alcool.

Le musicien de 57 ans, qui réside dans le nord de la Californie, a annoncé sa nouvelle sobriété dans un article publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Il a écrit: “Le premier jour pour moi, j’y vais. Cette dernière année a été une année au cours de laquelle j’ai réalisé que la consommation d’alcool devait disparaître. Cela a été une longue fête pour moi mais cela ne ressemble plus à une fête. Je ne suis pas parfait et l’alcool s’est glissé sur moi. Voilà pour me sentir clair et lucide à partir de maintenant”.

Holtla décision de renoncer à l’alcool intervient sept mois après que sa femme Lisa a révélé qu’elle avait arrêté de boire en 2012 après avoir consommé de l’alcool depuis l’âge de 13 ans. Elle a également remercié son mari et l’a crédité de lui avoir donné “l’envie d’être une meilleure personne. Je ne l’aurais certainement pas ou quoi que ce soit de génial dans ma vie aujourd’hui si je n’avais pas fait ce choix. [to quit drinking] il y a 8 ans”, a-t-elle écrit.

Dans Jon Wiederhornle livre “Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)”, Holt s’est souvenu des longueurs que lui et son temps EXODE compagnon de groupe Kirk Hammett (maintenant en METALLIQUE) irait il y a près de 40 ans pour obtenir de l’alcool gratuitement.

“Près de chez nous, nous avions un magasin d’alcools local appelé Wagon Wheel qui a brûlé”, Holt rappelé. “Nous n’avons rien à voir avec ça, mais nous avons pataugé dans les décombres brûlés de ce bâtiment condamné, risquant la vie et l’intégrité physique pour atteindre l’alcool. Les bouteilles avec des bouchons en plastique ont toutes fondu. Église avait cette vieille Buick Skylark. Nous l’avons appelé le Skymobile. Et nous avons rempli sa malle de gallons de bouteilles de whisky avec ces bouchons noirs fondus dessus. Nous étions des charognards. Cela fait partie de ce qui a fait EXODE génial, cette faim et cette ambition.

Holt a commencé à remplir pour TUEUR guitariste Jeff Hanneman à des concerts en 2011, et est devenu le co-guitariste à temps plein du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. Holt joué sur TUEURle dernier album de, “Impitoyable”, sorti en 2015.

Hammett était membre de EXODEla gamme d’origine avant de remplacer Dave Mustaine dans METALLIQUE en 1983. En fait, Hammett n’était pas seulement la personne qui a proposé le EXODE nom, mais aussi le premier du groupe à rencontrer l’original EXODE chanteur Paul Baloff et l’a fait entrer dans le groupe.

EXODEle nouvel album de, “Persona non grata”, est provisoirement attendu en novembre. Ce sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.