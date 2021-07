Le guitariste d’Exodus/Slayer, Gary Holt, parle de sa décision d’arrêter de boire de l’alcool : “Je devenais malheureux d’être là”

EXODE et TUEUR guitariste Gary Holt s’est ouvert sur sa décision d’arrêter de boire de l’alcool.

Le musicien de 57 ans, qui réside dans le nord de la Californie, a discuté de sa nouvelle sobriété dans une nouvelle interview avec le “Dans les coulisses : Le diable dans le métal” podcast animé par l’auteur et journaliste musical Jon Wiederhorn.

Holt dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Les tournées sont une fête. Tout le monde s’amuse bien. Nous sommes une bande d’adolescents refoulés en tournée avec trop de temps morts. Et certaines personnes ont juste le meilleur moment sur terre en buvant, et d’autres pas. Je J’ai toujours eu le meilleur moment avant de baiser profondément dans cette pandémie, et tout d’un coup j’ai commencé à devenir un ivrogne grincheux. Mais je n’étais pas un ivrogne grincheux quand je buvais en société avec des amis ; j’étais, comme beaucoup de gars pendant la pandémie, rester assis à la maison et boire seul. Boire seul avant la pandémie signifiait ouvrir deux ou trois bières en regardant un match des 49ers. Je suis rentré à la maison et j’ai à peine bu. Et maintenant, je buvais plus que jamais en tournée, c’est pourquoi j’ai arrêté.

“Je n’avais jamais été qu’un ivrogne heureux”, a-t-il poursuivi. “EXODE, nous avons toujours fait la fête. Il y avait des moments où nous faisions la fête et devenions putain d’odieux, mais nous nous amusions [laughs] — peut-être aux dépens des autres, mais on s’amusait. Mais ça ne doit pas être amusant. Et j’ai vu des signes que je n’aimais pas, alors j’ai décidé d’arrêter.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel genre de signes il faisait référence, Gary a déclaré: “Par exemple, j’ai organisé une fête d’anniversaire ici. Mon anniversaire est le 4 mai et j’ai en fait bu avec modération. Je me suis bien saoulé et je me suis bien amusé. Et chaque fois que je fais une fête, toutes sortes L’alcool et la bière sont laissés pour compte Et je me moque toujours des gens qui boivent de la White Claw [alcoholic seltzer water beverage]. Environ huit White Claws ont été laissés pour compte, et, oui, j’ai bu jusqu’au dernier d’entre eux [laughs], parce que je n’ai plus de bière. Et je l’ai bu jusqu’à la dernière Griffe Blanche. C’était horrible, mec. C’est juste horrible. Et juste le changement émotionnel. Parfois, l’alcool s’allume après un certain temps. Quand je suis en tournée, je bois avec une putain de bonne modération – je ne me fais plus jamais arnaquer. Je suis un peu un maniaque du contrôle maintenant et je considère cela comme un manque de contrôle. Puis je rentre à la maison et je ne bois presque plus. Eh bien, je bois plus qu’en tournée maintenant ; que va-t-il se passer quand je repartirai en tournée ? Est-ce que je vais retourner le script et boire moins ? Non. Je vais probablement boire deux fois plus, parce que je ne bois pas d’alcool fort à la maison et presque jamais en tournée, à part quelques petites photos de Jäger de la taille d’un bébé.[meister]. Eh bien, la façon dont je buvais, j’aurais très bien pu retourner en tournée et commencer à boire beaucoup de Jäger. Qui sait?”

Holt a poursuivi en disant qu’il a commencé à se comporter comme un alcoolique typique en expliquant sa consommation excessive d’alcool d’une manière qui la rend plus acceptable.

“Je buvais en solo, je me faisais marteler en solo, sans aucun but social, et je devenais en quelque sorte malheureux d’être là pour ma femme”, a-t-il déclaré. “Et je n’ai pas pu faire ce que j’aime faire depuis plus d’un an – jouer. Et je n’avais que du temps libre. Alors tout ce que j’ai fait, c’est m’asseoir dehors et me faire marteler… J’ai arrêté pendant quelques semaines, et ensuite [I’d be], genre : ‘Regarde, j’ai trouvé cette nouvelle bière. C’est seulement quatre pour cent d’alcool… La boîte avec le pack de six dit : ‘Quand tu as encore des trucs à faire.’ Parfait. J’étais devenu ce type… Ma femme disait : « Tu ne penses pas que tu bois un peu trop ? ‘Non. Je n’ai bu que quatre bières. Ouais, j’ai eu quatre bières géantes [with] 12 pour cent d’alcool. Je me suis retrouvé à acheter mes bières en me basant sur le degré d’ivresse qu’ils me rendraient, puis j’ai rationalisé le fait que je n’avais que quatre – quatre bouteilles géantes qui, sur une base juste par once, totalisent probablement environ huit bières, et le niveau d’alcool est super élevé.”

Holtl’annonce de son arrêt de l’alcool est intervenue sept mois après que sa femme Lisa a révélé qu’elle avait arrêté de boire en 2012 après avoir consommé de l’alcool depuis l’âge de 13 ans. Elle a également remercié son mari et l’a crédité de lui avoir donné “l’envie d’être une meilleure personne. Je ne l’aurais certainement pas ou quoi que ce soit de génial dans ma vie aujourd’hui si je n’avais pas fait ce choix. [to quit drinking] il y a 8 ans”, a-t-elle écrit.

Dans Wiederhornle livre “Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)”, Holt s’est souvenu des longueurs que lui et son temps EXODE compagnon de groupe Kirk Hammett (maintenant en METALLIQUE) irait il y a près de 40 ans pour obtenir de l’alcool gratuitement.

“Près de chez nous, nous avions un magasin d’alcools local appelé Wagon Wheel qui a brûlé”, Holt rappelé. “Nous n’avons rien à voir avec ça, mais nous avons pataugé dans les décombres brûlés de ce bâtiment condamné, risquant la vie et l’intégrité physique pour atteindre l’alcool. Les bouteilles avec des bouchons en plastique ont toutes fondu. Église avait cette vieille Buick Skylark. Nous l’avons appelé le Skymobile. Et nous avons rempli sa malle de gallons de bouteilles de whisky avec ces bouchons noirs fondus dessus. Nous étions des charognards. Cela fait partie de ce qui a fait EXODE grand, cette faim et cette ambition.

Holt a commencé à remplir pour TUEUR guitariste Jeff Hanneman à des concerts en 2011, et est devenu le co-guitariste à temps plein du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. Holt joué sur TUEURle dernier album de, “Impitoyable”, sorti en 2015.

EXODEle nouvel album de, “Persona non grata”, est provisoirement attendu en novembre. Ce sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.