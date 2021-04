Une sortie de la « Voler V » documentaire dans lequel JUDAS PRIEST guitariste en tournée Andy Sneap parle de son intérêt précoce pour la guitare Flying V peut être vu ci-dessous.

Selon Sneap, il a d’abord été fasciné par la guitare Flying V après avoir vu J’ACCEPTE guitariste Wolf Hoffmann tenant un Flying V sur la couverture de UK’s Kerrang! magazine à la fin de 1982. « Je pense qu’ils venaient de terminer ‘Boules contre le mur’, et il était là avec le Flying V « , a-t-il dit. » Et je me suis dit: ‘C’est trop cool.’ «

Élaborer sur l’attrait du Flying V au sein de la communauté du heavy metal, Sneap a déclaré: « Je pense qu’un V est du rock; il s’est établi comme une guitare rock maintenant. Vous ne le verriez pas vraiment dans d’autres formes de musique.

« Je pense que cela vous met un peu de côté », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas pourquoi. Je pense juste que cela vous fait prendre une pose très positive sur scène. Vous avez l’air d’être en contrôle avec lui sur scène. Vous n’êtes pas assis à l’arrière avec un Flying V; vous ‘ faire une déclaration avec lui. «

le « Voler V » Le DVD est sorti en septembre dernier dans le cadre du populaire « Inside Metal » séries. « Voler V » a été dirigé par Peter Hansen et produit par Hansen et Michael Denner, et propose des entretiens approfondis avec d’innombrables guitaristes de métal renommés qui ont contribué à faire de cette marque / modèle l’un des instruments les plus instantanément identifiables de tout le rock.

« Voler V » raconte l’origine de la guitare la plus unique au monde et son incroyable influence sur l’histoire du rock and roll et du heavy metal. Écoutez les stars du rock elles-mêmes décrire comment, quand et pourquoi le Flying V a changé à jamais leur carrière et a changé toute leur approche du jeu de la guitare.

Voyagez dans l’esprit des plus grandes icônes de notre époque alors qu’elles racontent leurs histoires fascinantes de découverte et de passion pour leur bien-aimé Flying Vs. Des entretiens exclusifs avec des membres de METALLICA, MEGADETH, TUEUR, JUDAS PRIEST, Destin miséricordieux, SCORPIONS, J’ACCEPTE, GROUPE MICHAEL SCHENKER et plus. Ce voyage musical est celui que vous voudrez reprendre encore et encore alors que les secrets de la guitare Flying V sont révélés comme jamais auparavant.

Parmi les musiciens apparaissant dans le documentaire sont Dave Mustaine, James Hetfield, Kerry King, Michael Schenker, Michael Denner, Hank Shermann, Wolf Hoffmann, KK Downing, Mathias Jabs, Richie Faulkner, Andy Sneap, Brian Tatler, Andy La Rocque et Michael Amott.

Et les critiques élogieuses que ce documentaire de 67 minutes a accumulées sont impressionnantes, y compris un photographe de rock renommé Mark « Weiss Guy » Weiss en disant: « Chaque fois que j’ai vu le Flying V sur scène, je savais que ce serait un spectacle qui tue. J’adore photographier le V. Comment pourriez-vous pas? Il crie rock’n’roll! Il a une présence qui lui est propre Si je devais évaluer le Flying V, selon les termes du ROBINET, Je lui donnerais un onze plus fort! «

Aditionellement, Bob Nalbandian (directeur de la « Inside Metal » série) l’a déclaré comme « un doc génial sur le Flying V! Des interviews très informatives et intimes avec certains des plus grands guitaristes du rock et du métal. Un must absolu pour les amateurs de guitare! »

Dans une interview en 2018, Hetfield a déclaré à propos de son amour des guitares Flying V: « Comme la plupart des enfants qui aiment certains groupes, vous voulez juste avoir la même guitare que le gars qui joue. Je veux dire, vraiment! Je voulais une Flying V blanche pour toujours – c’était tout. Je veux dire, allez! SCORPIONS, JUDAS PRIEST… C’était une guitare heavy metal. Vous connaissez, Michael Schenker – V. blanc C’était mon rêve d’avoir un V. blanc. Quand j’ai finalement eu un V, c’était un peu bizarre de jouer. Lorsque vous vous tenez avec lui, il vous tombe parfois dessus. Et vous avez vu des photos de LES KINKS avec un Flying V, et il joue au milieu, en le tenant de cette façon. C’est, comme, ‘Wow! C’est bizarre. Mais en fait, quand vous vous asseyez avec, vous avez le V là-bas, c’est super facile. J’ai adoré la forme en V une fois que je m’y suis habitué. «

Hetfieldguitare principale pour enregistrer et tourner derrière METALLICApremier album de, « Tue les tous » était une copie blanche de Flying V par Electra. James utilisé cela en studio et vivre jusqu’à ce que le cou se brise et qu’il soit retiré.

« J’ai eu mon V blanc en 1980, » James Raconté Monde de la guitare. «C’était la deuxième guitare que j’ai jamais possédée, et je l’ai probablement achetée pour 200 $. Je savais que c’était une copie, mais nous l’avons traitée comme une vraie Gibson. J’en voulais un blanc parce que Michael Schenker de OVNI J’en avais un, alors j’en avais besoin aussi. Le cou s’est cassé dessus deux fois en tournée. Il a été collé plusieurs fois. Il a Seymour Duncan micros dedans, avec un peu plus de sortie pour le crunch que les originaux. La seule autre chose qui est personnalisée est l’œuvre d’art. C’était la première guitare sur laquelle j’ai commencé à gratter. «

SCORPIONS guitariste Rudolf Schenker Raconté Magazine JAM à propos de sa guitare Gibson Flying V: « J’ai joué beaucoup de guitares avant de tomber sur la Flying V. [I] en fait commencé avec Framus, une entreprise allemande, [before] entrer dans Vox guitares. De Vox, J’ai eu [my] première Gibson guitare de mon père. C’est un Trini Lopez [ES-]175, je pense, mais celui-ci l’était, surtout quand on commence à jouer avec le gros Marshall amplificateurs, très difficile à jouer à cause du plancher de rétroaction. Puis j’ai eu, croyez-le ou non, un Aile, ce que je n’ai pas aimé – ce n’est pas ma façon de faire – mais ensuite j’ai vu une photo de Johnny Winter avec le Flying V. j’ai dit à mon frère [Michael], ‘Ceci est ma guitare. Tu me crois, pour un guitariste rythmique, ce n’est pas trop? Il a dit non.’ je [got] cette guitare et a commencé à la jouer avec une cinquantaine de watts Marshall [amplifier]. Le son était fantastique, donc à partir de ce moment, j’ai joué sur un Flying V. Mais il y avait une chose entre les deux: mon frère. Il avait en fait une petite amie et il a pris son Les Paul à la maison de sa petite amie. D’une manière ou d’une autre, il a oublié la guitare dans la maison de la petite amie, et la petite amie est allée quelque part avec ses parents pendant le week-end. Nous avions un grand festival à faire, et … mon frère est venu me voir et m’a dit: ‘Hé, je n’ai pas de guitare. Que pouvons-nous faire?’ À la fin… [I said,] ‘Essayez mon Flying V avec les cinquante watts Marshall». Il a essayé et il a dit: « Oui, ça marche. » Après le concert, il est venu me voir et m’a dit: ‘Rudolf, Je ne peux pas vous rendre le Flying V. Le son est si bon. C’est le moment où mon frère est allé OVNI… Je me suis dit: « Je veux récupérer le Flying V », parce que j’ai essayé les Firebirds, j’ai essayé les Explorers, tout ça, et aucun n’a fait le son … comme le Flying V. Je joue [a] Voler en V depuis en permanence. »