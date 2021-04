Le guitariste Jon Schaffer est le premier insurrectionnel de Capitol Hill à plaider coupable

Le guitariste d’Iced Earth, Jon Schaffer, a plaidé coupable d’avoir pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Il est le premier insurrectionnel à inscrire deux plaidoyers de culpabilité après avoir comparu devant un tribunal fédéral. Il a été inculpé d’accusations de crime d’entrave à une procédure officielle et d’entrée et de séjour dans un bâtiment restreint avec une arme mortelle. Schaffer portait un chapeau qui le prétendait être un membre «à vie» de la milice d’extrême droite, les Oath Keepers.

Les enquêteurs fédéraux mènent une enquête en cours sur d’autres insurgés du Capitole. Le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré qu’il s’agissait de l’enquête la plus approfondie menée depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Pendant l’insurrection, Schaffer portait un gilet tactique et portait un spray anti-ours à la tête de la foule. Plus tard, il dit avoir «fait preuve de mauvais jugement» en participant à l’insurrection.

Le plaidoyer de culpabilité de Jon Schaffer est le premier associé à l’insurrection du 6 janvier.

«Schaffer a admis être parmi les premiers individus à pousser les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite», lit-on dans un communiqué de presse officiel du ministère de la Justice. «Schaffer et d’autres ont avancé vers cinq ou six officiers de l’USCP en marche arrière pendant que les membres de la foule se gonflaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les officiers ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule.

Jon Schaffer s’est décrit comme un membre à vie des Oath Keepers. Douze autres membres de cette milice extrémiste ont été accusés de complot en vue de mener des attaques contre le Capitole. Malgré le plaidoyer de culpabilité, Jon Schaffer n’a pas encore été inculpé.

Les accusations portées contre le leader d’Iced Earth sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison. L’accusation d’armes est également passible d’un maximum de 10 ans de prison. Lorsqu’il a été arrêté pour la première fois en janvier, Schaffer a fait face à six chefs d’accusation – quatre d’entre eux ont été abandonnés. Schaffer a été libéré de prison et a la liberté de voyager à travers le continent américain. Il lui est toutefois interdit de porter une arme à feu.

Ses anciens camarades de groupe ont tous quasiment quitté le groupe à cause de sa participation à l’insurrection.

Le chanteur Stu Block, le bassiste Luke Appleton et le guitariste Jake Dreyer ont tous quitté le groupe à la suite de l’implication de Schaffer. Les trois artistes ont déclaré qu’ils avaient hâte de se lancer dans un nouveau chapitre de leur vie et étaient prêts à mettre Iced Earth derrière eux.

Le label Century Media de Iced Earth a retiré le groupe de sa page active après les accusations. Le chanteur de Blind Guardian, Hansi Kursch, qui a également dirigé Demons & Wizards (un autre groupe de Schaffer), a également démissionné d’un projet collaboratif.