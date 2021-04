Le guitariste Kiss Tommy Thayer se lance dans le commerce du vin

EMBRASSER guitariste Tommy Thayer se lance dans le secteur du vin.

Mercredi (14 avril), Thayer a tweeté qu’il “a acheté 15 acres de propriété viticole dans la principale région viticole de l’Oregon l’année dernière”, avec des plans pour “produire des vins de Pinot Noir, Chardonnay et Sauvignon Blanc”.

Thayer a reçu un certain nombre de messages de soutien sur sa dernière entreprise, dont un de son EMBRASSER camarade de groupe Gene Simmons, qui a partagé Tommy‘s tweet et a écrit: “Allez Tommy! “

Le mois dernier, Tommy a révélé qu’il avait découvert qu’il avait engendré un enfant il y a plus de trois décennies. Il a expliqué lors d’une apparition sur le “Hangin ‘& Bangin’: Artistes en lock-out” émission en ligne: “J’ai découvert que j’avais une fille l’été dernier. J’étais marié depuis de nombreuses années et je n’ai jamais eu d’enfants, alors j’ai en quelque sorte pensé que cette opportunité m’était passée. Mais à travers [DNA-testing company] 23andMe, en fait, un de mes cousins ​​au second degré était en contact avec Sierra. Et elle a 31 ans. Donc, tout cela s’est passé en 89, 89.

“C’est la chose la plus incroyable”, a poursuivi le rockeur de 60 ans. “C’est juste une bénédiction. Et c’est juste une belle fille – très authentique et tellement douce. C’est juste un événement incroyable dans ma vie. C’est la plus grande chose qui m’est arrivée depuis longtemps, c’est sûr.”

Demandé à quel moment Sierra a découvert qu’il était son père, Tommy a dit: “Pas avant que nous ayons compris cela. Je pense qu’elle était plus époustouflée que moi. ‘Ton père est Tommy bla bla bla. ‘ Donc, c’est vraiment une belle histoire. “

Lorsque Tommy a annoncé pour la première fois qu’il avait une fille, il a écrit sur les réseaux sociaux à propos de Sierra: “Nous avons déjà passé beaucoup de temps depuis que nous avons appris à nous connaître et à créer un lien étroit. C’est une personne belle et sincère et je ne pourrais pas être plus heureuse. Je pense qu’elle ressent la même chose pour moi.”

Il a ajouté: “La chose la plus merveilleuse à propos des miracles est qu’ils se produisent parfois.”

Thayer, qui s’est marié Amber Peek en 2006, il n’était pas connu auparavant pour avoir engendré des enfants. Le couple s’est séparé depuis, mais serait resté en bons termes.

EMBRASSER a lancé son trek d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.



J’ai acheté 15 acres de propriété viticole dans la principale région viticole de l’Oregon l’année dernière et j’ai l’intention de produire des vins de pinot noir, de chardonnay et de sauvignon blanc. Suivez-nous sur @VineyardTommy pour les dernières mises à jour! pic.twitter.com/Qog2zp6iw4 – Tommy Thayer (@tommy_thayer) 14 avril 2021

Au plaisir de produire de grands vins dans un proche avenir! #tommysvineyard pic.twitter.com/fiCSDapKmA – Tommy’s Vineyard (@VineyardTommy) 12 avril 2021

Mt Hood, toile de fond des vignes de Pinor Noir de Coury et Dijon 95 #tommysvineyard pic.twitter.com/dEnTCp0DK4 – Tommy’s Vineyard (@VineyardTommy) 12 avril 2021

Allez Tommy! https://t.co/LuLn5qrvlD – Gene Simmons (@genesimmons) 15 avril 2021

Mots clés:

embrasser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).