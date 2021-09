Le guitariste Robin Finck fonde un studio de jeu axé sur l’horreur d’art et d’essai

Crédit photo: Eyes Out Twitter

Le guitariste de Nine Inch Nails, Robin Finck, se lance dans les jeux d’horreur d’art et d’essai avec un son expérimental.

Finck fait équipe avec le développeur de jeux vétéran Cory Davis pour fonder Eyes Out. L’équipe est déjà à pied d’œuvre sur son titre, qui reste une histoire. Davis dit qu’ils veulent prendre l’horreur dans de nouvelles directions, avec l’audio comme objectif principal.

“Nous voulons créer des expériences époustouflantes qui vous amènent à remettre en question la réalité”, a déclaré Davis à Engadget dans une récente interview. « C’est ce qui nous passionne vraiment. Nous sommes tous des fans d’horreur, mais plus précisément de ce genre de – c’est un espace nouveau et émergent qui ne se limite pas à l’extrême violence, sombre et terrifiant, mais atteint également le vibrant et vous surprend même avec des moments de bonheur ou auto-réflexion. L’horreur a vraiment beaucoup de place pour grandir.

Le guitariste Robin Finck s’est impliqué dans l’industrie du jeu vidéo bien avant de fonder Eyes Out. Il s’est lié d’amitié avec le co-fondateur de Devolver Digital, Mike Wilson, chez Burning Man il y a près de six ans.

Finck a travaillé sur la bande originale du jeu Noct, un jeu d’horreur de haut en bas publié en 2015. Après ce projet, Finck a déclaré que son intérêt pour l’industrie était piqué et qu’il a commencé à assister à des conventions de jeu pour se connecter avec les créateurs.

“J’étais vraiment inspiré par les gens et leur enthousiasme, la technologie avancée de tout cela, et la collision de l’art et de la musique, du design, de l’agence, de la narration, et aussi de l’expérience de vraiment s’immerger dans tout cela”, a déclaré Finck à Engadget. .

«Cela ressemble vraiment à l’expérience la plus ciblée et la plus adaptée pour s’imprégner de ce genre de narration. Et ça continue de m’exciter. Et cela m’a amené, heureusement pour moi, à rencontrer Cory et son équipe alors qu’ils terminaient Here They Lie.

Davis et Finck travaillent ensemble pour créer une expérience solo basée sur la musique et le ton. La plupart des jeux commencent par une histoire narrative à raconter ou un style visuel pour se concentrer. Eyes Out se concentrera sur l’horreur audio expérimentale.

Ce n’est pas un jeu VR, mais il est conçu avec une immersion complète à l’esprit. Finck dit qu’il présente des créatures qui se comportent étrangement en réponse à des signaux audio génératifs. L’équipe joue avec la mécanique du rythme et comment introduire la tension par le son.

“Le type d’horreur que nous construisons a beaucoup à voir avec le moment où vous vous endormez la nuit, celles qui sont juste au coin de la rue et en dehors de notre champ de compétence mais qui existent”, explique Davis. “Et la technologie pour créer ces types de paysages sonores, l’audio et la réverbération localisés et le réalisme derrière cela.”