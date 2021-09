Le Gujarat avait le taux de chômage le plus bas en octobre-décembre 2020

in

Les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé en octobre-décembre à 9,5% et 13,1%, respectivement, contre 12,6% et 15,8% en juillet-septembre.

Le taux de chômage urbain pour tous les groupes d’âge était le plus bas au Gujarat à 4% et le plus élevé au Kerala à 16,7% parmi les principaux États indiens / UT au cours de la période octobre-décembre de l’année dernière, la dernière enquête périodique trimestrielle sur la main-d’œuvre (PLFS) montré. Globalement, le taux de chômage urbain pour toutes les tranches d’âge était de 10,3% sur la période contre 13,3% en juillet-septembre.

Selon le rapport trimestriel d’octobre-décembre 2020, qui estime les indicateurs de la main-d’œuvre dans le statut hebdomadaire actuel (CWS) pour les seules zones urbaines, le Kerala avait le deuxième taux de chômage le plus élevé à 16,7% suivi de Jharkhand à 16% et Odisha, 15 %. Pour Chhattisgarh, c’était le cinquième plus élevé à 14,5%. Jammu-et-Cachemire, un UT, a signalé un taux de chômage de 17,8% au cours de la période.

Selon le CWS, une personne est considérée comme au chômage pendant une semaine si elle n’a pas travaillé ne serait-ce qu’une heure n’importe quel jour de la semaine de référence mais a cherché ou était disponible pour travailler au moins une heure n’importe quel jour de la semaine de référence.

Le dernier rapport, qui est le neuvième de la série, a montré que le chômage dans le Maharashtra urbain a diminué le plus au cours de la période pour s’établir à 13,7% contre 22,6% en juillet-septembre et 35,6% en avril-juin. Le Maharashtra urbain avait le taux de chômage le plus élevé parmi les principaux États indiens en juillet-septembre.

Le taux de participation au marché du travail (LFPR), défini comme le pourcentage de la population active, d’octobre à décembre de l’année dernière pour tous les âges est resté stable à 37,3% contre 37% une semaine plus tôt. Le ratio de population active (RPT), défini comme le pourcentage de travailleurs dans la population, s’est légèrement amélioré pour tous les âges, passant de 32,1 % en juillet à septembre à 33,5 %.