Le Gujarat organise une tournée de présentation du sommet sur l’investissement à Calcutta

Le Gujarat a organisé mercredi une tournée de présentation à Calcutta pour attirer les investissements des industriels basés dans la ville.

Le Gujarat organise sa 10e édition du Vibrant Gujarat Global Summit (VGGS) du 10 au 12 janvier 2022. Le Bengale occidental, quant à lui, organisera son propre sommet d’investissement, le Bengal Global Business Summit (BGBS) en avril de l’année prochaine.

Une délégation gouvernementale de haut niveau dirigée par Jagdish Panchal, ministre d’État du Gujarat chargé de l’Industrie, a rencontré les dirigeants de l’industrie de l’État.

La délégation du Gujarat a également eu des réunions en tête-à-tête avec des chefs d’entreprise et de l’industrie tels que Rupa & Co, Titagarh Group, Birla Corporation Limited, Vikram Solar Limited, Jupiter International Limited, Greenply Industries Ltd, Tega Industries, Exide Industries Limited, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, ITC Limited, Gloster Limited, Linc Pen and Plastics Limited, selon un communiqué du gouvernement du Gujarat.

Le VGGS a été conceptualisé en 2003 par le Premier ministre Narendra Modi, alors ministre en chef du Gujarat.

L’accent mis par le Gujarat sur la construction d’infrastructures industrielles robustes, notamment des routes, des ports, des aéroports, de l’électricité et du gaz, l’a aidé à rester en tête du classement de la facilité logistique dans différents États en 2018, 2019 et 2021.

Panchal a déclaré dans son discours : « Le Gujarat est un État axé sur les politiques. Pour créer un environnement favorable, le gouvernement de l’État a lancé des politiques et des programmes incitant les investisseurs à une croissance future, notamment la politique industrielle 2020, la politique des parcs logistiques et logistiques intégrés, la politique des véhicules électriques, la politique de l’énergie solaire et la politique du tourisme et des textiles, 2021. Les responsables ont informé les investisseurs des mégaprojets proposés, y compris les perspectives et les opportunités pour les investisseurs de profiter de la croissance de l’État.

